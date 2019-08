Klopp po výhre nad Arsenalom: Podali sme vynikajúci výkon

Jurgen Klopp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 25. augusta (TASR) - Dva presné zásahy Mohameda Salaha rozhodli o sobotnej výhre futbalistov FC Liverpool v šlágri 3. kola anglickej Premier League proti Arsenalu Londýn (3:1). Egyptský útočník má po úvodných troch kolách na konte už tri gólové zápisy a zverenci trénera Jürgena Kloopa zostávajú naďalej bez straty bodu.Nemecký kouč "The Reds" vyzdvihol výkony svojho mužstva zo začiatku sezóny. Okrem plného bodového zisku z troch duelov sa Liverpool uplynulý týždeň tešil aj zo zisku európskeho Superpohára, keď si vo finále po jedenástkovom rozstrele poradil s londýnskou Chelsea.uviedol po stretnutí Klopp.Oba tímy išli do zápasu s plným bodovým ziskom. Arsenal v úvodnom kole zvíťazil na ihrisku Newcastlu a v druhom kole zdolal na domácej pôde Burnley. Zverenci Unaia Emeryho však na Anfield Road nedokázali natiahnuť víťaznú šnúru.myslí si obranca David Luiz, ktorý do Arsenalu prestúpil z konkurenčnej Chelsea.Napriek prehre vyzdvihol bojovnosť svojich zverencov aj Emery. Štyridsaťsedemročného španielskeho trénera potešil záverečný gól Lucasa Torreiru, ktorým "The Gunners" skorigovali skóre zápasu.citovala Emeryho agentúra AFP.