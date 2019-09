Klopp poprel tvrdenie, že plánuje opustiť Liverpool pre zlé počasie

Jürgen Klopp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liverpool 17. septembra (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp poprel tvrdenie, že plánuje opustiť lavičku víťaza Ligy majstrov pre zlé počasie. Nemec má zmluvu s The Reds do roku 2022.Informáciu o možnom odchode Kloppa spomenul jeho agent a krajan Marc Kosicke v rozhovore pre DAZN.povedal Klopp pre The Independent.vysvetlil.