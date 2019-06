Kloppa tešia Beckenbauerove slová, no neplánuje Liverpool opustiť

Jurgen Klopp, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 4. júna (TASR) - Tréner futbalistov FC Liverpool Jürgen Klopp si veľmi váži slová legendárneho Franza Beckenbauera, ktorý by ho rád videl jedného dňa na lavičke Bayernu Mníchov. Kouč čerstvého víťaza Ligy majstrov však neplánuje v blízkej dobe z Anfieldu odísť.povedal 51-ročný kormidelník pre utorkové vydanie denníka Bild. Podľa čestného prezidenta Bayernu Beckenbauera je Klopp jeden z najlepších trénerov na svete.dodal Klopp.Beckenbauer sa snažil presvedčiť Kloppa na spoluprácu už v marci, ten však ponuku slušne odmietol. Trénerom Liverpoolu je od roku 2015, predtým viedol Borussiu Dortmund (2008-2015) a Mainz 05 (2001-2008). Kloppov kontrakt má platnosť do júna 2022, no majitelia Liverpoolu si chcú jeho služby zaistiť na ešte dlhší čas.