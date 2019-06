Kloppovi gratuloval Guardiola, van Dijk Zlatú loptu nerieši

Virgil van Dijk, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 2. júna (TASR) - Hráčom finálového zápasu tohtoročnej edície Ligy majstrov 2018/2019 sa podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) stal Virgil van Dijk. Holandský obranca výraznou mierou pomohol Liverpoolu ku výhre nad Tottenhamom 2:0, resp. k zisku 6. trofeje pre víťaza najprestížnejšej európskej klubovej súťaže. Defenzíva "The Reds" pod jeho taktovkou nepustila "Spurs" do výraznejších gólových príležitostí a tak si brankár Alisson Becker udržal čisté konto.uviedol 27-ročný Holanďan na tlačovej konferencii.Van Dijk by po zisku ocenenia pre najlepšie hráča uplynulej sezóny anglickej Premier League mohol byť kandidátom aj na cenu Ballon D'Or.dodal van Dijk.Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp sa v pozápasovom rozhovore priznal ku spoločnému telefonátu a gratuláciám od kouča Manchestru City Pepa Guardiolu. "Citizens" získali titul šampióna Premier League s náskokom jedného bodu práve pred LFC.dodal Klopp. Informácie priniesla agentúra AFP.