Klub 500 hrozí štrajkom a blokovaním ciest, ak bude na Slovensku vyhlásený tvrdý lockdown

Šírenie poplašnej správy

Výzva Matovičovej vláde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2021 (Webnoviny.sk) - Členovia Klubu 500 sú pripravení v prípade vyhlásenia tvrdého lockdownu pristúpiť k štrajku a blokovať cesty vo svojich regiónoch. Ako vysvetlil Vladimír Soták , predseda Klubu 500, touto formou chcú upozorniť na nelogické, nezmyselné a šikanózne opatrenia vlády.Podľa Sotáka by sa mali členovia kabinetu namiesto nezmyslom, hádkam a zastrašovaniu venovať liečeniu obyvateľov s ochorením na COVID-19 hneď po testovaní a po ich nástupe do domácej karantény.Klub 500 považuje reči o potrebe vyhlásenia tvrdého lockdownu zo strany predstaviteľov vlády alebo niektorých starostov a primátorov za trestný čin a za šírenie poplašnej správy, nakoľko majú priamy negatívny dopad na fungovanie firiem na Slovensku.Klub 500 vyzýva vládu, aby sa začala venovať reštartu ekonomiky Slovenska a robila všetko preto, aby ľudia mohli začať chodiť do práce, boli otvorené obchody a školy.„V Klube 500 nevidíme jeden jediný dôvod, prečo by sme na Slovensku ako v jedinej krajine EÚ mali pristúpiť k najtvrdšiemu opatreniu, ktorým je vypnutie ekonomiky, tzv. lockdown. Namiesto toho, aby ste sa zamysleli nad sebou, nad svojou prácou a svojimi výsledkami, neustále prichádzate s rozporuplnými, neuváženými a mnohokrát nerealizovateľnými opatreniami, ktoré prinášajú chaos a znechutenie obyvateľstva," zdôraznil Soták.Členovia Klubu 500 priebežne testujú zamestnancov a výsledky testovania sa pohybujú dlhodobo okolo jedného percenta pozitívnych ľudí.