Klub 500 kritizuje testovanie ľudí na týždennej báze, považuje to za neprijateľné

3.2.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka bude musieť viac ako 2,75 milióna obyvateľov na týždennej báze podstupovať testy na COVID-19 dovtedy, kým bude Slovensko podľa COVID automatu v čiernej či bordovej zóne. Podľa Klubu 500 je uvedená podmienka neprijateľná.Na pravidelné plošné testovanie nie je dôvod, chýbajú zdravotníci, dostatok mobilných odberných miest, ako aj digitálny objednávkový a informačný systém, tvrdí Klub 500 v tlačovej správe.Z pohľadu Klubu 500 je podmienenie dochádzky do zamestnania pravidelným testovaním na týždennej báze neprijateľné.Poukazuje na Ústavné princípy primeranosti, ktoré znamenajú, že obmedziť práva a slobody možno, len ak je to nevyhnutné a primerané cieľu.Znamenajú tiež, že ak sa dá cieľ dosiahnuť inými primeranejšími opatreniami s menšími dôsledkami, majú sa využiť tie. Opatrenia majú byť vhodné, potrebné a primerané. „Z pohľadu Klubu 500 je zavedenie podmienky pravidelného plošného testovania v rozpore Ústavným princípom proporcionality," konštatuje Klub 500.Klub 500 podľa vlastných slov nie je proti testovaniu ako takému. Členovia Klubu 500 zabezpečujú testovanie svojich zamestnancov na dobrovoľnej báze už od leta minulého roka. Klub 500 žiada, aby testovanie bolo na Slovensku, tak ako v okolitých krajinách, dobrovoľné a aby k tomu štát vytvoril dostatočnú sieť testovacích kapacít.„Základným predpokladom epidemiologických opatrení musí byť vytvorenie a udržanie dostatočného počtu testovacích kapacít až do celkového ukončenia pandémie COVID-19 na dobrovoľné testovanie pre obyvateľov v blízkosti ich miesta bydliska, výkonu práce, prípadne v blízkosti športovísk,“ upozorňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.