Klub 500: Prehlbujúci sa odlev študentov zo Slovenska je alarmujúci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Podľa aktuálnych štatistík OECD je Slovensko krajinou s druhým najvyšším podielom vysokoškolákov študujúcich v zahraničí. Zo 100 mladých Slovákov odchádza študovať za hranice 18. Poukázal na to Klub 500, ktorý tvrdí, že prehlbujúci sa masívny odlev študentov zo Slovenska je alarmujúci.Kým v roku 2010 študovalo v zahraničí 12,81 percenta študentov, v roku 2017 ich bolo 18,27 percent.tvrdí Klub 500. Najvyšší počet Slovákov študuje v zahraničí na českých vysokých školách.Klub 500 poukázal na to, že slovenské vysoké školy vyprodukujú v posledných rokoch menej než 10.000 absolventov prírodných a technických vied ročne, čo nie je pre potreby slovenského priemyslu dostačujúce.povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.Na rozvoj odvetví s vyššou pridanou hodnotou je podľa Klubu 500 nevyhnutné viac sa venovať aplikovanej vede a výskumu, ale i naďalej rozvíjať lepšie prepojenie teórie s praxou. Preto Klub 500 presadzuje povinnú maturitu z matematiky, ktorú považuje za základ pre ďalší rozvoj prírodných a technických vied.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedlo, že eviduje požiadavku a nároky vysokých škôl a zamestnávateľov na kvalitnejšie vedomosti a schopnosti absolventov stredných škôl v oblasti matematiky.uviedol odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Ako doplnil, táto myšlienka je momentálne v štádiu zasadnutí odbornej komisie.poznamenal rezort školstva. Nový systém zabezpečovania kvality vyžaduje od vysokých škôl, aby sa do tvorby a úpravy študijných programov aktívne zapájali profesijné združenia a stavovské organizácie, v prípade iných odborov zamestnávatelia. Ministerstvo školstva poukázalo aj na eurofondovú výzvu s názvom Vysoká škola pre prax. V rámci operačného programu Ľudské zdroje môžu vysoké školy čerpať celkovo 15 miliónov eur.