Klub 500: Štát sa rozpína, úspory hľadajme v štátnej správe

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) – Náklady na štátnu správu na Slovensku od roku 2014 výrazne rastú a jeden pracovný deň štátnych zamestnancov stojí v tomto roku štátny rozpočet 32 miliónov eur. Slovensko by mohlo zvýšením efektivity štátnej správy ročnej ušetriť niekoľko miliárd eur, uviedol to v pondelok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.povedal Gregor.Klub 500 porovnal efektívnosť verejnej správy v jednotlivých, najmä európskych krajinách a Slovensko zaradil na desiate miesto od konca. Keby malo Slovensko podobne efektívnu verejnú správu ako napríklad Taliansko, stačilo by nám o 120.000 úradníkov a ostatných štátnych zamestnancov menej. Náklady na mzdy by v tomto prípade poklesli o 2,7 miliardy eur. Pri porovnaní s Nemeckom by Slovensku stačilo o 180.000 zamestnancov menej a pokiaľ by Slovensko malo rovnako výkonnú štátnu správu ako napríklad Japonsko, počet zamestnancov by mohlo znížiť o 280.000. Štátny rozpočet by ušetril 6,4 miliardy eur.upozornil na to Gregor. Zefektívnenie verejnej správy by podľa Gregora pomohlo aj samotným štátnym zamestnancom.dodal Gregor.