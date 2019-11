Klub 500 vyzýva poslancov, aby podporili výstavbu podnikových bytov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 13. novembra (TASR) - Slovensko trpí akútnym nedostatkom dostupného nájomného bývania v regiónoch. Ak si chcú priemyselné podniky udržať pracovnú silu v regiónoch, sú prinútené k výstavbe podnikových nájomných bytov, aj keď to nie je predmetom ich podnikania. Klub 500 oceňuje postoj poslancov NR SR, ktorí sa rozhodli podporiť výstavbu podnikových nájomných bytov a posunúť návrh do druhého čítania a vyzývajú všetkých poslancov a politické strany, aby podporili výstavbu podnikových nájomných bytov. Píše sa v stanovisku, ktoré poskytol TASR Klub 500.Podľa návrhu by zamestnávatelia mohli stavať podnikové byty, ktoré by prideľovali svojim zamestnancom a ich rodinám. Pomôže to vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovanej sily v regiónoch a podporí zamestnanosť.Zamestnávatelia oceňujú, že podľa spomínaného návrhu zákona by na podnikový nájomný byt mohli mať nárok zamestnanci bez rozdielu výšky príjmu a poskytnutie nájomného bývania nebude považované za nepeňažný príjem zamestnanca.zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.