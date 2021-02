Klub 500 vyzýva vládu na prijatie nových opatrení proti COVID-19, navrhujú záchranný balíček

Systém sa podľa nich "zacyklil"

Vzniknúť by mal aj preventívny balíček

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Klube 500 vyzývajú pandemickú komisiu vládu , aby urýchlene vyhodnotila účinnosť zavedených opatrení, vrátane systému „povinného“ plošného testovania a zákazu vychádzania, a aby prijala nový súbor opatrení, založený viac na dôvere a prevencii ako na zastrašovaní a vyhrážaní sa.Taktiež odporúčajú prizvanie ďalších odborníkov do pandemickej komisie, nakoľko z pohľadu zamestnávateľov sa systém „zacyklil“. Klub 500 preferuje aj postupné otváranie a uvoľňovanie opatrení v najmenej rizikových oblastiach života, ako sú servisy, malé prevádzky a vonkajšie športoviská, a to za prísnych epidemiologických pravidiel.Zamestnávatelia zároveň navrhujú zavedenie „záchranného balíčka“, zloženého z liekov na podporu imunity, antivirotík, či vitamínov, ktorý by mal byť okamžite po pozitívnom testovaní predpísaný a doručený každému pozitívnemu občanovi.„Práve rýchla a účinná liečba, nasadená okamžite po pozitívnom testovaní, môže totiž v mnohých prípadoch zabrániť komplikáciám u pacientov s COVID-19 a znížiť enormný nápor na nemocnice," argumentujú.Obdobne by mal vzniknúť aj „preventívny balíček“ určený pre všetkých obyvateľov, ktorý by mal obsahovať základné vitamínové doplnky, výživové doplnky na posilnenie imunity a propagačný materiál o posilňovaní imunity a životospráve v čase koronakrízy