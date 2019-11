Klub Strabag VC Bilíkova Pezinok vstúpi do pohárovej Európy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Prvý z trojice slovenských volejbalových klubov, ktorý vstúpi v ročníku 2019/2020 do pohárovej Európy, je Strabag VC Bilíkova Pezinok. Bronzový tím z minulej sezóny parfems.sk extraligy žien nastúpi v stredu 6. novembra o 18.00 h v prvom zápase 2. kola Challenge Cupu na palubovke slovinského SIP Šempeter. O postupujúcom do decembrového šestnásťfinále, v ktorom na úspešného čaká rakúsky ASKÖ Linz/Steg, sa rozhodne v odvete v Pezinku o dva týždne neskôr - v stredu 20. novembra (18.00 h).Pezinčanky ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru a na slovinsko-talianskych hraniciach by o ňu neradi prišli. "povedala pre web SVF trénerka Eva Koseková.Strabag VC Bilíkova v úvode sezóny pre rekonštrukciu domácej haly hráva výlučne na palubovkách súperov, doma by sa mal predstaviť až 16. novembra proti UKF Nitra a následne o štyri dni neskôr v pohárovej odvete proti Šempeteru. V parfems.sk extralige sú Pezinčanky na 2. priečke len horším pomerom setov práve za Nitrankami (bilancia 5-1), jedinú prehru im pripravila majstrovská Slávia EU Bratislava (1:3).Družstvo sa opiera o výkony mladej blokárky Terezy Hrušeckej, smečiarky Lucie Herdovej, reprezentačného libera Skarlety Jančovej či kapitánky Zuzany Písečnej. Trénerku Kosekovú však mrzia štvorsetové zápasy na pôde Brusna, Trnavy aj Prešova:Kormidelníčka Pezinka má v Slovinsku k dispozícii tucet hráčok, pre zranenie chýba len Andrea Snopková. "podotkla Koseková a pred úvodným pohárovým duelom dodala:Šempeter figuruje v osemčlennej ligovej súťaži na 6. priečke, na konte má dve víťazstvá a dve prehry. Družstvo je bez legionárok, zo 14 hráčok sú len štyri s ročníkom narodenia začínajúcim sa číslicou jedna a nie dva. Tréner SIP Beno Božič je pred dvojzápasom optimisticky naladený.povedal Božič pre web národného zväzu OZS.Pezinský klub predtým štartoval v európskom pohári číslo tri v ročníku 2006/2007. V januári 2007 hostil vo svojej hale SOŠ Komenského turnaj kvalifikačnej fázy, zverenky trénerského dua Ladislav Popeláš, Ľubomír Stražay vtedy v konkurencii švajčiarskeho Könizu, KP Brno a bosnianskej Kalesije nezískali ani bod. V kádri vtedy boli aj momentálne zranená pezinská nahrávačka Snopková a blokárka Lívia Hronská Kručovská, ktorá však nefiguruje na súpiske pre Challenge Cup.Priamo do decembrového šestnásťfinále sú nasadení ďalší dvaja slovenskí zástupcovia v Challenge Cupe - úradujúci ženský šampión Slávia EU Bratislava a bronzový tím minulého ročníka Edymax extraligy mužov VKP Bystrina SPU Nitra. "" budú čeliť tureckému favoritovi Beylikdüzü Istanbul (4. decembra doma, 18. decembra vonku), na Nitranov čaká prekážka v podobe čiernohorskej Budučnosti Podgorica (12. decembra vonku, 18. decembra doma).