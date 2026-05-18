Pondelok 18.5.2026
Meniny má Viola
18. mája 2026
Klub turistov: Približne 350 značkárov udržiava turistické trasy
Značkári po celom Slovensku fungujú v takzvaných regionálnych komisiách značenia.
Približne 350 značkárov obnovuje značenia a udržuje turistické značkované trasy na celom Slovensku. Značenie turistických chodníkov zahŕňa vynášanie materiálu so zariadením a s farbami do náročných horských terénov. Uviedol to predseda Klubu slovenských turistov (KST) Peter Švec, značkári tiež vynášajú do hôr smerovníky, ktoré spravidla vynášajú na pleciach.
Značkári po celom Slovensku fungujú v takzvaných regionálnych komisiách značenia. Okrem samotného značenia zabezpečujú aj spriechodňovanie chodníkov, čo zahŕňa prerezávanie porastov, odstraňovanie následkov kalamít, popadaných stromov a veľmi často aj údržbu technických pomôcok, ktoré turistom pomáhajú prejsť danú trasu.
Značkári zo sekcie značenia KST udržiavajú a preznačujú približne 16.500 kilometrov trás. „Máme oficiálnu normu, podľa ktorej značíme, tá hovorí o trojročnej obnove. Znamená to, že zhruba 5500 kilometrov trás by sa malo obnoviť každý rok, keby boli finančné zdroje na tento účel. Tie ale už zopár rokov ideálne nie sú, takže samozrejme sa toho vyznačilo menej. Minulý rok sme obnovili okolo 1200 kilometrov,“ priblížil Švec.
Podotkol, že aj napriek horšej finančnej situácii v ostatných rokoch sa na Slovensku darí udržiavať jednu z najkvalitnejších sietí turistických značených trás na svete. „Tento rok to vyzerá tak, že po diskusiách so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu SR predstavitelia porozumeli dôležitosti značenia a už teda vyzerá, že tá dotácia sa bude uberať správnym smerom,“ dodal predseda KST.
Značkárska sezóna trvá približne od apríla do novembra. Dĺžka značkárskej sezóny závisí od počasia a nadmorskej výšky. Kým v nižšie položených oblastiach môžu značkári pracovať dlhšie, vo vysokohorskom prostredí im sezónu kráti mrazivé počasie. „Iné podmienky sú v Malých Karpatoch, kde značenie prebieha medzi, povedzme, 200 až 700 metrov nad morom, a iné je to v národných parkoch, ako sú napríklad Nízke Tatry, kde ideme aj do dvoch kilometrov nad morom,“ vysvetlil Švec.
