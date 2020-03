Klub z Premier League má troch hráčov s príznakmi koronavírusu, čaká sa na výsledky testov

Meno klubu je neznáme

Kluby chcú, aby zasiahla vláda

12.3.2020 (Webnoviny.sk) - V jednom z klubov anglickej futbalovej Premier League začali s testovaním všetkých hráčov na koronavírus, keďže u troch z nich sa už objavili symptómy ochorenia. Vedenie súťaže je pod tlakom, aby uprednostnilo odloženie zápasov pred ich odohraním bez prítomnosti divákov.Zatiaľ nie je verejne známe, o ktorý klub ide. Od štvrtka v ňom však testujú hráčov jeho kádra. Výsledky sa očakávajú v piatok. Jeden z trojice 'podozrivých' mal príznaky už začiatkom týždňa a okamžite ho umiestnili do izolácie. Odvtedy sa jeho stav zlepšil, ale potom sa objavili ďalší dvaja s podozrením na koronavírus.Ak budú výsledky testovania pozitívne, víkendový zápas tohto klubu sa zrejme neuskutoční a zároveň to bude pre Premier League odkaz, aby po vzore iných významných ligových súťaží v európskych krajinách dočasne pozastavila aj ostatné stretnutia.Zdá sa, že to bude nevyhnutné riešenie, keď sa prípad potvrdí, pretože vedenie súťaže by inak mohlo čeliť obvineniam, že nemá situáciu pod kontrolou.V niektorých kluboch preferujú, aby už dnes zasiahla vláda a radšej zobrala záležitosť z rúk Premier League, než čakať na zhoršenie situácie.