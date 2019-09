Kluby piatich elitných európskych líg minuli rekordných 5,5 mld eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Kluby piatich elitných európskych futbalových líg z Anglicka, Španielska, Talianska, Francúzska a Nemecka minuli v letnom období na prestupy rekordných 5,5 miliardy eur. Vyplynulo to z analýzy finančných expertov spoločnosti Deloitte.Jedinou z pätice súťaži, kde nepadol historický rekord, bola anglická Premier League. Tá v čistej bilancii predaja a nákupu hráčov dokonca dosiahla najnižšiu úroveň od roku 2015, hoci v súčte zaplatili anglické kluby za príchody až 1,54 miliardy eur. V štyroch ďalších top ligách padli rekordy. Kluby španielskej La Ligy minuli spolu 1,32 miliardy eur, v talianskej Serie A to bolo celkovo 1,16 miliardy, nemecké bundesligové kluby investovali do nových posíl 738 miliónov a účastníci francúzskej Ligue 1 spolu 667 miliónov eur. Informovala o tom agentúra AFP.