Kľúč k energetickej starostlivosti

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (OTS) - Pohľad na energie ako také sa v priebehu rokov priveľmi nezmenil. Ľudia vo všeobecnosti nestrávia na internete hodiny, aby si porovnávali dodávateľov, ich služby alebo prístup. Napriek tomu existuje zaujímavá skupina klientov, ktorí hľadajú niečo viac. Už aj v energetike majú zákazníci očakávania a predstavu, ako by mali byť napĺňané ich potreby. Spokojnosť zákazníka dnes už nie je len o výhodnej cene za elektrinu, či zemný plyn. TWINLOGY na sebe stále pracuje a ponúka zákazníkom pridanú hodnotu. Energie zostanú totiž stále rovnaké, ale čo nás odlišuje, je práve prístup ku klientom, spôsob riešenia ich požiadaviek a naša pomoc v ich podnikaní.Naši zamestnanci sú pre klientov partnermi. Nevidíme ich totiž len ako zdroj našich príjmov, ale ako ľudí, ktorí potrebujú pomôcť a zvládnuť danú problematiku. Sme pripravení Vám nie len ponúknuť kvalitnú dodávku elektrickej energie a zemného plynu, ale aj komplexné energetické služby. Vieme Vám presne identifikovať, kde viete ušetriť vo vašej spoločnosti ale aj domácnosti.V TWINLOGY pozeráme na zákazníka komplexne. Najdôležitejšie je aby vedel optimalizovať náklady na energie. Je tu niekoľko možností, v ktorých zákazníkom odporúčame vykonať zmeny. Prvou z nich je optimalizácia distribučných poplatkov. Tu častokrát nachádzame obrovské rezervy o ktorých zákazníci vôbec netušia. Analýzou a osobnou konzultáciou predstavíme riešenie, ktorého výsledkom sú ušetrené finančné zdroje. Dosahujeme výborné výsledky napríklad v odstraňovaní sankcií za jalovinu a nedodržanie účinníka. Náš zákazník zo segmentu bioplynových elektrární mal rovnaký problém, vyriešili sme ho a on sa môže venovať podstate svojho podnikania.Investícia do modernizácie energetickej infraštruktúry je významnou kategóriou energetickej starostlivosti. Nakoľko technický vek energetických sústav v priemysle sa hýbe v priemere na úrovni 30 rokov, je určite prínosom modernizovať. Ak môžeme uviesť jednoduchý príklad, tak určite spomenieme svetlo. Výmena starých svietidiel za novú LED technológiu zákazníkovi prinesie úsporu v spotrebe minimálne 50% na svietení. Výsledkom je nielen zníženie spotreby, ale aj úspora finančných zdrojov a zvyšovanie kvality osvetlenia a následne aj zvyšovanie kvality, bezpečnosti a úrovne pracovného prostredia, najmä v priemysle. Oceniť to dokážu určite aj Vaši zamestnanci.Sme typ modernej rodinnej firmy, kde aj po pracovnej dobe sa Vám môže stať, že na Vašu požiadavku dostanete odpoveď priamo od riaditeľa.Na férovom prístupe si zakladám a rovnako na mojom tíme ľudí. Fundovanú odpoveď dostanete rovnako od asistentky ako od špecialistov zákazníckych služieb či samotných obchodníkov. Neuznávame princíp manažmentu, kde sa len delegujú úlohy a párkrát do mesiaca pošle report splneného plánu. V TWINLOGY vás navštívi bez problémov obchodná riaditeľka, alebo ja ako konateľ.Zákazníci ocenia, ak im ukážeme, že ich počúvame a máme snahu zistiť, či boli spokojní. Rešpektovanie časových možností zákazníka, odstraňovanie zbytočných prekážok a byrokracie, obstaranie služieb a produktov jednoducho, rýchlo a bez veľkej námahy je cieľom energetickej starostlivosti v našej spoločnosti.Kontakty:web: www.twinlogy.com email: energy@twinlogy.comzákaznícka linka: 0850 820 777