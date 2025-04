Kľúčové kultúrne inštitúcie sú stále bez riadnych riaditeľov, ministerstvo bude o obsadení pozícií informovať

SNM dočasne povedie Bodó

Výberové konanie na riaditeľa SND bolo zrušené

Bez riadneho štatutára je aj SNG

14.4.2025 (SITA.sk) - O obsadení pozícií do jednotlivých inštitúcií bude Ministerstvo kultúry (MK) SR verejnosť informovať, uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská v reakcii na otázky týkajúce sa výberových konaní na posty riaditeľov do Slovenskej národnej galérie (SNG) SNM má od 1. apríla nového štatutára. Ako pre agentúru SITA nedávno uviedla vedúca Centra múzejnej komunikácie Zuzana Vášaryová , novým generálnym riaditeľom a štatutárom sa stal dovtedajší námestník generálneho riaditeľa SNM pre Úsek ekonomiky Tomáš Bodó."Do funkcie bol vymenovaný maximálne na šesť mesiacov alebo do vymenovania generálneho riaditeľa SNM, ktorý vzíde z výberového konania vyhláseného MK SR," doplnila Vášaryová. Rezort kultúry vyhlásil výberové konanie na post riaditeľa SNM v polovici marca, samotné výberové konanie je podľa informácií zverejnených ministerstvom naplánované na 17. apríla.Predošlému poverenému riaditeľovi Antonovi Bittnerovi sa na sklonku marca skončilo poverenie od ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ). SNM viedol od začiatku minuloročného októbra. Dovtedajší riaditeľ SNM Branislav Panis bol odvolaný k 30. septembru 2024.Výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa či generálnej riaditeľky SND bolo začiatkom apríla zrušené, a to na základe rozhodnutia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS). Pre agentúru SITA to vtedy uviedla Bačinská s tým, že o ďalšom postupe budú verejnosť informovať."Riadenie SND aj prevádzka sú naďalej v plnom rozsahu zabezpečené, rezort kultúry bude v súvislosti s obsadením pozície generálneho riaditeľa/ky postupovať v súlade so zákonom," zdôraznila. SND v súčasnosti vedie Zuzana Ťapáková . Funkciu štatutárky divadla zastáva od konca minuloročného augusta. Jej predchodca Matej Drlička bol z pozície riaditeľa SND odvolaný 6. augusta 2024.Bez riadneho štatutára je od začiatku minuloročného augusta aj SNG, ministerka kultúry Šimkovičová vtedy odvolala z pozície riaditeľky Alexandru Kusú . V súčasnosti inštitúciu vedie Jaroslav Niňaj . Od odvolania Kusej je v poradí tretím povereným riaditeľom galérie, jeho predchodcami boli Miloš Timko a Anton Bittner, ktorý následne viedol SNM.Pred niekoľkými dňami sa konalo výberové konanie, podľa medializovaných informácií by sa novým riaditeľom SNG mal stať Juraj Králik . Rezort kultúry túto informáciu nepotvrdil.Výtvarník podľa dostupných informácií uspel i v predošlom výberovom konaní, ktoré ale rezort kultúry vyhlásil za neplatné. Dôvodom, pre ktorý bolo výberové konanie z 19. februára vyhlásené za neplatné, bolo zistenie konfliktu záujmov u jedného z členov výberovej komisie. Konflikt záujmov bol u člena výberovej komisie zistený ministerstvom po samotnom výberovom konaní.