Klus a Droba vstúpili do SaS, po odchode členov naberá strana nových

Martin Klus, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu Martin Klus je už členom strany SaS, rovnako aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa strany Katarína Svrčeková. Do strany vstúpili po tom, ako z nej vystúpili niekoľkí poslanci aj členovia predsedníctva.povedal pre TASR Klus. Na otázku, prečo nevstúpil do strany skôr, odpovedal, že mali s lídrom strany Richardom Sulíkom dohodu, že jeho členstvo ostane otvorené, kým sa venuje akademickej činnosti a nebude potrebné, aby sa venoval vnútrostraníckym veciam.Svrčeková dodala, že okrem Klusa a Drobu si po odchode viacerých členov strany podalo prihlášku o vstup cez 30 ľudí. Vysvetlila, že žiadosti sa priebežne vyhodnocujú a postupne sa o nich rozhoduje.V októbri opustili stranu viacerí členovia, medzi nimi aj podpredsedovia SaS Jana Kiššová či Ľubomír Galko. Stranu opustili po tom, ako na nominačnom kongrese strany schválili Sulíkov návrh kandidačnej listiny do volieb, na ktorom osobnosti okolo Galka nefigurovali. Na nominačnom kongrese zároveň hlasovaním vylúčili zo strany dovtedajšiu predsedníčku poslaneckého klubu SaS Natáliu Blahovú.SaS následne zvolila nových podpredsedov, stali sa nimi poslanci Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling a Karol Galek. Po tom, ako sa Klus stal podpredsedom parlamentu, prevzal pozíciu predsedu poslaneckého klubu Milan Laurenčík.