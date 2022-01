Klus: Aj s novou vládou má Slovensko v Česku najbližšieho priateľa a partnera

Rozoberali výzvy Slovenska a Česka

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Aj s novou vládou a novým českým premiérom Petrom Fialom má Slovensko v Českej republike toho najbližšieho a najvernejšieho priateľa a partnera.Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) je presvedčený, že v Európe ani vo svete nie sú podobné krajiny, ktoré by si boli tak blízke. Po včerajšej návšteve českého premiéra Fialu na Slovensku to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.Klus sa zúčastnil aj na stretnutí a pracovnom obede na Úrade vlády SR, počas ktorého rozoberali výzvy stojace pred Slovenskom a Českom a Európskou úniou (EÚ).„Reč bola napríklad o koordinácii našich pozícií v energetickej politike v snahe dosiahnuť ciele uhlíkovej neutrality. No hovorili sme aj o posilnení bilaterálnej spolupráce či bezpečnosti v súvislosti s aktuálnou napätou situáciou vo východnej Európe,“ spresnil Klus.Štátny tajomník sa počas návštevy českej delegácie stretol aj so štátnym tajomníkom českého rezortu diplomacie Jiřím Kozákom, s ktorým diskutoval o tom, ako by sa dala blízkosť vzťahov Česka a Slovenska využiť počas českého predsedníctva v Rade EÚ a slovenským predsedníctvom vo Vyšehradskej skupine (V4) a Slavkovskom formáte (S3).„Záleží nám na praktickej spolupráci najmä v tých oblastiach, z ktorých majú výhody naši občania. A v tomto duchu chceme pokračovať aj naďalej. Môžem potvrdiť, že tak ako naši premiéri, aj celé kabinety si podľa všetkého budú veľmi dobre rozumieť, a tak sa už teraz môžeme tešiť na avizované spoločné rokovanie oboch kabinetov na jar tohto roka,“ zdôraznil Klus. Doterajšie spoločné zasadnutia slovenských a českých vlád v posledných dvoch rokoch znemožnila pandémia koronavírusu.