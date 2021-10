Klus: Bezpečnosť a stabilita Slovenska je možná len v EÚ a NATO

Bezpečnostné hrozby a výzvy

Význam strategického zbližovania EÚ a NATO

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Bezpečnosť, stabilita a prosperita Slovenska dnes nemajú inú alternatívu, ako členstvo v Európskej únii (EÚ) a v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Počas 15. ročníka Slovenského bezpečnostného fóra to v pondelok 4. októbra povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus SaS ).V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) „Netreba zásadnejšie vysvetľovať, ako zásadne sa za posledné roky zmenil svet, bezpečnostné hrozby aj výzvy, ktorým čelí Slovensko spolu so svojimi spojencami z EÚ a NATO. Je preto dôležité, aby bola naša bezpečnosť, stabilita a prosperita aj naďalej ukotvená v severoatlantickom spoločenstve hodnôt,“ vysvetlil Klus.Verí, že obe inštitúcie budú naďalej existovať a budú funkčné, efektívne, prínosné a relevantné nielen v očiach členských štátov, ale aj z globálneho hľadiska.Štátny tajomník pripomenul, že EÚ aj NATO pracujú na revízii svojich základných dokumentov. NATO na Strategickej koncepcii a EÚ na Strategickom kompase. „Slovensko od oboch dokumentov očakáva, že potvrdia význam strategického zbližovania EÚ a NATO, a to aj preto, že väčšina členských krajín Únie je aj členom Aliancie a duplicitu medzi nimi si jednoducho nemôžeme dovoliť,“ povedal.Klus zdôraznil, že hlavným garantom bezpečnosti a obrany SR ostáva NATO a Strategická autonómia EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany by tak mala byť chápaná v prvom rade ako prijatie väčšej zodpovednosti členských štátov EÚ. Za súčasné výzvy označil štátny tajomník najmä hybridné hrozby, ktoré spolu s dezinformáciami ohrozujú fungovanie štátnych inštitúcií a podkopávajú dôveru občanov v demokratické zriadenie.Štátny tajomník pripomenul, že SR musí nevyhnutne zlepšiť strategickú komunikáciu smerom k občanom, aby verejnosť pozitívne vnímala členstvo SR v EÚ a NATO. „Obe spoločenstvá demokratických krajín vznikli pre to, aby svojim členom garantovali mier, prosperitu a kolektívnu obranu a dodnes voči nim neexistuje vhodná alternatíva,“ uzavrel Klus.