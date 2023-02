Klus by mal svoju nomináciu na zástupcu pri Európskom dvore audítorov stiahnuť, Hlas ju prirovnáva k politickej korupcii

Pekné miestečko

Profesionálne a kvalifikačné kritéria

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva poslanca Národnej rady SR (NR SR) Martina Klusa , aby stiahol súhlas so svojou nomináciou na slovenského zástupcu pri Európskom dvore audítorov, kam ho nominovala Vláda SR.Považujú to za príklad politickej korupcie, keďže Klus pri dôležitých hlasovaniach podržal vládu a zahlasoval i za septembrový termín volieb. Strana poslala svoje stanovisko v tlačovej správe.„Jeho konanie v parlamente bolo zásadne ovplyvnené týmto prísľubom, pretože bez ohľadu na negatívne dôsledky tohto hlasovania pre ľudí na Slovensku vedel, že tu nebude žiť a bude mať pekné miestečko, s platom viac ako 20-tisíc eur v zahraničí," uviedol poslanec NR SR zo strany Hlas-SD Matúš Šutaj-Eštok Doplnil, že vláda rozhodla o Klusovi neberúc do úvahy, že nespĺňa základné profesionálne a kvalifikačné kritériá v oblasti vzdelania, praxe ani odbornosti.„To sú tí odborníci, namiesto našich ľudí. Ak má Martin Klus kožu na tvári, stiahne svoj súhlas pod vládnu nomináciu. Ak tak neurobí, vyzývam pani prezidentku, aby vyslovila nesúhlas s touto nomináciou, ktorá je politickou korupciou v priamom prenose," zakončil Šutaj-Eštok.