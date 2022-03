Klus: Iba plné využitie potenciálu sankcií môže čo najskôr ukončiť vojnu na Ukrajine

23.3.2022 (Webnoviny.sk) - Iba plné využitie potenciálu sankcií proti Moskve môže pomôcť čo najskôr ukončiť vojnu na Ukrajine. Skonštatoval to po zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti Európskej únie (EÚ) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SaS ).Ako informoval tlačový odbor rezortu, hlavnou témou rokovania ministrov a štátnych tajomníkov pre európske záležitosti členských štátov bolo napríklad znižovanie energetickej závislosti od Ruska alebo zapájanie Ukrajiny do rôznych projektov EÚ.„Musíme sa sústrediť na to, ako sa vysporiadať s nepriateľskými krokmi Ruskej federácie, no nesmieme pritom zabúdať ani na budúcnosť Ukrajiny. Slovensko presadzuje ambiciózny prístup k európskej perspektíve Ukrajiny," povedal Klus s tým, že SR žiada, aby Európska komisia čo najskôr predložila svoje stanovisko k žiadosti Ukrajiny o členstvo v EÚ.Slovensko podľa Klusa zároveň súhlasí s postupným ukončením závislosti na dovoze ruského plynu a ropy a podporuje diverzifikáciu zdrojov plynu a ropy a energetických trás.„Ruská agresia však povedie k ďalšiemu zvyšovaniu cien za energie, negatívnemu dopadu na našu ekonomiku, ako aj k urýchleniu inflácie. Preto potrebujeme čo najskôr nájsť riešenia, ktoré budú limitovať tento negatívny vývoj a dopady na našich obyvateľov, najmä tých najzraniteľnejších," dodal štátny tajomník.