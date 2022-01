Klus: Lukašenko je zo sankcií nervózny a stráca zábrany, Európska únia by nemala poľavovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2022 (Webnoviny.sk) - Režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka je zo sankcií zo strany západu mimoriadne nervózny. Zasahujú nielen život jeho a jeho rodiny, ale aj blízkych spojencov a podporovateľov. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník rezort diplomacie Martin Klus (SaS).Podľa štátneho tajomníka je už Lukašenko zo sankcií nervózny a stráca zábrany. „Zneužíva štátnu leteckú spoločnosť Belavia, aby zozbieral migrantov z celého sveta, ktorých potom posiela a doslova vytláča cez hranice do Poľska, Litvy, respektíve do Európskej únie (EÚ). Inak povedané, zastrešuje sa ľudskými štítmi v podobe migrantov a zneužíva ich na to, aby o. i. rozbíjal jednotu EÚ. Sankcie podľa štátneho tajomníka musia byť zacielené tak, aby do budúcna nepoškodzovali obyčajných Bielorusov. Máme informácie o tom, že obyčajní Bielorusi vnímajú sankcie a sankčné zoznamy voči režimu pozitívne a nemajú zásadný dosah na kvalitu ich života. EÚ by sa voči režimu nemala správať inak a nemala by poľavovať v sankciách napríklad dovtedy, pokiaľ budú v Bielorusku za mrežami politickí väzni,“ povedal Klus.Štátny tajomník vysvetľuje, že voľby v Bielorusku počas leta 2020 ukázali, že občania Bieloruska si už žiadajú zmenu. Problémom ostáva, že Lukašenko pri potlačení protestov po voľbách použil hrubú silu, čo je dôkazom, že má podchytené všetky politické a bezpečnostné štruktúry. „Presadiť sa tam v rámci normálnej slušnej občianskej spoločnosti a demokratizácie je mimoriadne zložité. To, že sa tam tajná služba stále volá KGB, tiež o mnohom vypovedá,“ uzavrel.