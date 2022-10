Klus sa rozhoduje o svojej budúcnosti, so Sulíkom viedli veľmi priamy rozhovor

Dlhšie diskusie

Večera so Sulíkom

19.10.2022 (Webnoviny.sk) - Októbrová schôdza parlamentu rozhodne o budúcnosti poslanca Martina Klusa v strane Sloboda a Solidarita (SaS) . Klus to vyhlásil v relácii týždenníka Plus7dní Karty na stôl."Myslím si, že už v najbližších dňoch sa definitívne rozhodne o mojej budúcnosti, či už v klube SaS alebo ako nezaradený poslanec, podľa možnosti harmonizovaný v rámci strany, s ktorou som do Národnej rady SR prišiel," povedal Klus, ktorý je v súčasnosti podpredsedom SaS.Ako ďalej dodal, uplynul zhruba týždeň, odkedy prišiel verejne s témou jeho otázneho pokračovania v klube SaS, hoci diskusie na túto tému podľa jeho slov prebiehali neverejne už podstatne dlhšie.Potvrdil, že už bol na večeri so šéfom SaS Richardom Sulíkom , viedli veľmi priamy rozhovor, no nepadlo zatiaľ definitívne rozhodnutie, či budú spolupracovať v rámci klubu alebo v rámci parlamentu."Rozhodnú aj viaceré októbrové témy, ktoré sú teraz pred nami. V Národnej rade SR už musím zaujať k niektorým dôležitým témam určitý politický postoj a ten sa nie vždy zhoduje s klubom SaS," dodal bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Zdôraznil, že diskusiu na túto tému otvoril preto, aby v parlamente zbytočne "neprekvapoval" a aby zbytočne nedochádzalo k oslabovaniu klubu SaS.