Klus vyzýva na opatrnosť pri ceste na Jadran a do Bulharska, krajiny zavádzajú prísnejšiu kontrolu

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Pri ceste do Bulharska si treba dať pozor, keďže pre zvýšený výskyt počtu nových prípadov nákazy koronavírusom na dva mesiace zavádzajú prísnejšiu kontrolu protipandemických opatrení. Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informuje štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR SaS ).„Bulharské reštaurácie a kaviarne budú napríklad otvorené len od 07:00 do 22:00. Pri jednom stole môže byť maximálne šesť ľudí a obsluhujúci personál musí nosiť rúška. Nočné kluby a diskotéky sa zatvoria,“ upozornil štátny tajomník.Klus upozorňuje aj na zhoršujúcu sa situáciu v Chorvátsku. Tamojšie inštitúcie totiž naďalej striktne kontrolujú podmienky vstupu do krajiny a robiť tak budú minimálne do stredy 15. septembra. Vstup do Chorvátska je bezproblémový pre tých, ktorí sú plne zaočkovaní a majú platný digitálny COVID certifikát Európskej únie. „Výnimočne môžu občania SR vstúpiť do krajiny aj vtedy, keď tzv. COVID pas nemajú, no musia sa preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín, rýchlym AG testom (s uvedením výrobcu) nie starším ako 48 hodín, potvrdením či osvedčením o vakcíne alebo potvrdením o prekonaní ochorenia a prijatí jednej dávky vakcíny,“ dodáva tajomník. Potvrdenia musia byť v anglickom alebo chorvátskom jazyku.