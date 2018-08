Kmec:Balans medzi školstvom v SR a USA môže zvýšiť kvalitu vzdelávania

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Washington 12. augusta (TASR) - Kým na Slovensku sa deti viac naučia na základných školách, v Spojených štátoch amerických to dobiehajú na stredných a vysokých školách. Prienik medzi oboma školskými systémami by mohol priniesť pozitíva do nášho vzdelávacieho systému, myslí si slovenský veľvyslanec v USA Peter Kmec.Diplomat pri príležitosti svojho končiaceho sa pôsobenia vo Washingtone porozprával pre TASR o rôznych stránkach života v Spojených štátoch vrátane školstva. Americký školský systém zažili obe jeho deti, a to strednú aj vysokú školu.Kým na základných školách sa podľa neho deti viac naučia na Slovensku, na stredných a vysokých školách majú toho viac v Spojených štátoch.uviedol Kmec.Diplomat zdôraznil, že oba systémy majú svoje pozitíva a negatíva, a to, čo je lepšie, je len otázkou uhla pohľadu. Porovnanie oboch školstiev a vytvorenie prieniku medzi nimi by podľa neho mohlo posunúť slovenské školstvo vpred.povedal Kmec.Práve tento aspekt kulminácie vzdelávania v jeho záverečnej fáze je podľa diplomata niečo, z čoho by mohlo Slovensko čerpať.dodal Kmec.