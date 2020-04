Kmotrík nabáda na pokračovanie Fortuna ligy, ukončenie sezóny by prinieslo viac škody ako osohu

Ukončenie ligy by uškodilo sponzoringu

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Generálny riaditeľ slovenského futbalového klubu ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík ml. nevidí dôvod, prečo by sa nemal dokončiť aktuálny fortunaligový ročník 2019/2020. Podľa funkcionára z Tehelného poľa by predčasné ukončenie sezóny z dôvodu pandémie koronavírusu mohlo slovenskému futbalu priniesť viac škody ako osohu."Vďaka vládnym opatreniam a zodpovednému prístupu ľudí patrí Slovensko medzi krajiny s najnižším počtom nakazených a aj klesajúci trend počtu denných prípadov signalizuje, aby sme sa rozprávali o postupnom návrate ligového futbalu, nie o jeho zrušení. V okolitých krajinách ako Česko, Poľsko či Rakúsko, kde je prípadov násobne viac ako na Slovensku, už majú plány a konkrétne termíny na opätovné rozbehnutie líg. Navrhovať v tejto situácii ukončenie našej najvyššej súťaže je nesprávne zo športového, ekonomického, fanúšikovského hľadiska, z pohľadu záväzkov voči partnerom a sponzorom i vo vzťahu k UEFA, ktorej jednoznačným zámerom je dohratie súťaží. Sme jednoznačne za dohratie sezóny," uviedol Kmotrík ml. pre oficiálny web "belasých".Ak by sa podarilo reštartovať slovenskú Fortuna ligu, z ekonomickej stránky by podľa neho plusy prevýšili črtajúce sa mínusy."Niektoré kluby argumentujú nákladmi na hráčov, avšak hráči majú platné zmluvy, ktoré nemôžeme zrušiť na 2-3 mesiace a potom ich znovu obnoviť na začiatku novej sezóny. Naopak, obnovením súťaže by sme získali časť príjmov od partnerov či z televíznych práv a mali by sme lepšiu východiskovú pozíciu pri rokovaniach o partnerských zmluvách či televíznych právach pre novú sezónu. Ak by sa aj hralo zatiaľ bez divákov, tak vieme ponúknuť partnerom priestor na prezentáciu v televíznom prenose, a môžeme s nimi rokovať o spolupráci v novom ročníku. Pokiaľ teraz utlmíme ligu, tak odoženieme aj tých partnerov, ktorí majú záujem podporovať slovenské kluby aj v čase tejto krízy. Predčasné ukončenie ligy by z dlhodobého pohľadu uškodilo sponzoringu a imidžu súťaže," dodal.Kmotrík ml. zastáva názor, že aj v ťažkých situáciách treba vedieť nájsť príležitosti. Sám nabáda k tomu, aby sa všetci snažili hľadať riešenia a spôsoby na dokončenie ligového ročníka a nie výhovorky a zámienky, prečo ho zrušiť."Televízie dnes nemajú prakticky žiadne priame prenosy zo športových podujatí. Návratom ligy by sme vedeli ponúknuť televíziám i ľuďom exkluzívny produkt, a ľudia unavení neustálymi správami o nákaze by konečne mohli myslieť na niečo iné. Diskutujme o tom, či môžeme rozšíriť ponuku priamych prenosov, hľadajme nové možnosti, čo môžeme pre ľudí spraviť aj v prípade, ak nebudú môcť byť na štadióne. V tejto ťažkej dobe je pozitívna emócia, ktorú by sme vedeli futbalom ponúknuť, to najviac, čo môžeme ľuďom dať. Veríme, že zvíťazí zdravý rozum, a že sa už čoskoro budeme môcť opäť tešiť z futbalu," zakončil Ivan Kmotrík ml.