Kňaz, ktorý obťažoval farníčky, bol odsúdený na podmienečný trest

Colmar 2. februára (TASR) - Na päť rokov väzenia, z toho tri podmienečne, odsúdil súd vo Francúzsku kňaza, ktorý sexuálne obťažoval štyri maloleté zo svojej farnosti. Jedna z nich mala v čase spáchania trestného činu len deväť rokov. Informovala o tom televízia France 3.Súdny proces so 60-ročným kňazom sa konal v meste Colmar na severovýchode Francúzska, a to s vylúčením verejnosti. Rozsudok súd vyniesol v piatok.Ako poznamenala agentúra AFP, súd kňaza odsúdil na trojročný podmienečný trest a dva roky probačného dohľadu. Prokuratúra pritom žiadala ako trest štyri roky väzenia nepodmienečne a dva roky sociálno-justičného dohľadu.Okrem trestu väzenia súd nariadil, že kňaz musí cirkvi vrátiť aj odcudzených 100.000 eur. Má povinnosť pokračovať v psychologickej terapii, má zákaz priblížiť sa k svojim obetiam a vykonávať aktivity s účasťou mladistvých. Nesmie pôsobiť v regióne Alsasko, kde svojho času došlo k trestným činom.Odsúdený muž svoje útoky páchal v rokoch 2001-06 a 2011-16.Kňaz svoje konanie oľutoval a obetiam i veriacim svojej bývalej farnosti sa zaň ospravedlnil. Priznal sa tiež, že spreneveril viac ako 100.000 eur z farskej pokladne a previedol ich jednej z obetí ako odmenu za jej "ústretovosť". Celkovo jej - i z vlastných peňazí - zaplatil 240.000 eur. Mladá žena bola podozrivá zo zamlčania podvodu, súd však nenašiel dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia.V posledných rokoch sa vo Francúzsku objavilo viacero podobných káuz. Do niektorých prípadov boli a sú zaplatení aj vysokopostavení cirkevní hodnostári.