Kňažko: Právny štát a zdravé prostredie sme žiadali už v roku 1989

Zápas o zdravé životné prostredie aj právny štát na Slovensku podľa Milana Kňažka stále prebieha, hoci boli tieto požiadavky Verejnosti proti násiliu (VPN) formulované pred viac ako tromi desaťročiami. Osobnosť Nežnej revolúcie, známy herec a expolitik to povedal v diskusii na TASR TV.

Požiadavka na vybudovanie právneho štátu, ako aj právo na zdravé životné prostredie boli súčasťou dvanástich požiadaviek VPN z 25. novembra 1989. „Asi si treba uvedomiť, čo je dosiahnuteľný cieľ a čo je cesta k tomu cieľu. To sú dva rozdielne fenomény,“ poznamenal Kňažko.





Dôkazom toho môže byť podľa neho aj aktuálna práca Jána Budaja (OĽANO) na ministerstve životného prostredia. „Vnímam to ako logické pokračovanie istej revolúcie. Je výsostne kompetentný, aby sa k týmto problémom vyjadroval, lebo to urobil už za totality. A to si vyžadovalo veľkú odvahu a znalosť veci. A je už najvyšší čas. Je až neuveriteľné, ako sme planétu, na ktorej žijeme a krajinu, v ktorej žijeme, zanedbali,“ tvrdí Kňažko.Životné prostredie podľa neho nechránime preto, aby nás Brusel nepokutoval, ale preto, že v ňom žijeme a budú v ňom žiť naše deti. „Rôznych mafií, či už poľovníckych, drevárskych, vyrástlo nie iba za dvanásť rokov Smeru, ale aj predtým, mnoho. Títo papaláši sa dnes obhajujú, že vraj to robili pre ľudí a keď to chce dnes niekto vrátiť z hlavy na nohy, tak je to ohrozenie pracovných miest,“ uviedol Kňažko na margo Budajovej reformy národných parkov.Požiadavka právneho štátu z 1989 je podľa Kňažka ešte aj dnes predmetom politického zápasu. „My sme ešte pred nedávnom nielen, že nemali právny štát, ale mali sme unesený štát. Tvárime sa, že únoscovia štátu sú dnes štandardní politici. Čo je ďalšia lož. Pravda je, že bola sprivatizovaná polícia, sprivatizovaná kontrola, deformované a sprivatizované súdy. O prokuratúre nehovorím,“ tvrdí.Na to, aby štát reálne fungoval na báze zákonnosti, podľa Kňažka samotné zákony nestačia. „Z hľadiska legislatívy mala Československá socialistická republika štyri politické strany a slobodné voľby. A bola to lož,“ pripomenul. „Cesta je tá, že znovu získajú nezávislosť ľudia, ktorí majú odborné a morálne kritériá na to, aby vykonávali to, čím sú poverení z ústavy a zo zákona,“ dodáva.Kňažko je presvedčený, že aktuálna vláda má šancu v oboch oblastiach napokon uspieť. „To, že sa hádajú, nie je pekné. Ale ľudia si ich zvolili. Týchto chceli. A najdôležitejšie zo všetkého je, že naprávajú spravodlivosť. Ak tá nebude, nebude štát,“ uzavrel.