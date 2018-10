Knieža Albert II.: Svet nerobí dosť pre záchranu životného prostredia

Na archívnej snímke monacké knieža Albert II. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava/Monte Carlo 5. októbra (TASR) - Vyskúšal, aké je to byť viacnásobným olympionikom, zúčastnil sa na závodoch Paríž - Dakar. Bol prvou hlavou štátu na svete, ktorá stála na Severnom póle. No najmä je jedným zo svetových lídrov v oblasti ochrany životného prostredia. Napriek tomu, že summity štátov sveta sa tejto téme systematicky venujú od roku 1992, stále to nie je dosť. Monacké knieža Albert II. poskytol TASR exkluzívny rozhovor počas otvorenia výstavy slovenského fotografa Filipa Kuliseva o polárnych oblastiach v Monte Carle.Slovenský fotograf Filip Kulisev má nádherné výstavy. Nielen dokáže stvárniť nádherné a atraktívne živočíšne druhy, ale aj samotné miesta na našej planéte, kde žijú. Pozýva nás takým spôsobom, že máme chuť ich ísť navštíviť. Najmä dokáže skvele zachytiť veľmi špecifické svetlo v polárnych oblastiach, v lete, keď ho je veľmi veľa a, naopak, v zime, keď je zriedkavé. Svojimi fotografiami vyvoláva pozitívne emócie v ľuďoch a tie potom pomáhajú chrániť toto prostredie a živočíšne a rastlinné druhy, ktoré v ňom žijú.Ani zďaleka nerobíme dosť pre ochranu životného prostredia. Preto je dôležité, aby ľudia aj prostredníctvom umenia videli, aké krásy má naša planéta a v akom stave sú v súčasnosti. Polárne oblasti sú veľmi citlivý ekosystém a je to indikátor stavu, v akom je naša planéta. Už teraz čelia nebezpečenstvám, ktoré neskôr môžu zasiahnuť celú Zem. Samozrejme, mám na mysli efekt klimatickej zmeny. Až keď si tieto riziká dokážeme uvedomiť, vtedy sa rozhýbeme k aktivite. Každý človek bez ohľadu na to, čo robí, dokáže prispieť k záchrane výnimočných ekosystémov na našej planéte. Aj tých v polárnych oblastiach. Samozrejme, na to sú potrebné kroky na úrovni vlád, pomoc vedcov i zastúpenie komerčného sveta.Rozhodnutie vo mne zrelo dlhé roky. Už ako dieťa som si uvedomoval a vnímal prírodné krásy našej planéty. Neskôr som sprevádzal svojho otca, knieža Rainiera III. na rôznych cestách a stretnutiach, napríklad aj na Summite Zeme v Riu de Janeiro v roku 1992. Táto akcia bola prvým upozornením na nebezpečenstvá, ktorým čelí naša planéta.Môj otec vtedy inicioval viacero projektov na ochranu prírody v stredomorskej oblasti a to prispelo k zvýšeniu povedomia verejnosti. V roku 2006 som navštívil Severný pól a po návrate som sa definitívne rozhodol, že musím konkrétnymi krokmi prispieť k ochrane prírody aj ja. Preto som založil nadáciu, ktorá sa orientuje na výskum klimatickej zmeny, podporu biodiverzity v oceánoch i na súši, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a ochranu vody a vodných zdrojov. Za viac ako 12 rokov činnosti sme podporili viac ako 430 projektov po celom svete v týchto oblastiach. Snažíme sa tak prispieť k hľadaniu tých najlepších riešení zapojením najlepších odborníkov na celom svete a dostať oblasť ochrany životného prostredia medzi hlavné priority.Ako som spomínal, máme ich mnoho. Osobne mi je blízka ochrana oceánov. Pokiaľ prijmete efektívne opatrenia na ochranu podmorských ekosystémov, je to neoceniteľná pomoc pre ne. Pokiaľ na ne nebude vplývať ľudská činnosť, dokážu sa veľmi rýchlo zregenerovať a fungovať aj samé. Potrebujú však k tomu pomoc. To je našou kľúčovou úlohou.