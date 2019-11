Kniha Retro Trnava je o prifarbenom pohľade na budovanie socializmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 15. novembra (TASR) - Nová kniha Retro Trnava je knižný návrat do rokov socializmu 1948 - 1989 cez dobové pohľadnice. Prináša zábery na známe i menej známe miesta Trnavy, tiež momenty, keď sa mesto budovalo, ale i búralo, a ktoré podľa vydavateľa Daniela Kollára už odvial čas.Retro Trnava sa radí ku knižným titulom, ktoré v uplynulých rokoch priniesli pohľad na tri desiatky slovenských miest a regiónov takisto prostredníctvom pohľadníc, avšak predovšetkým z medzivojnového obdobia, z čias prvej republiky i staršie.uviedol Kollár.Pri zostavovaní Retro Trnava použili zbierku trnavského zberateľa Jozefa Benka. "uviedol Kollár. Išlo o farebné zábery, mnohé iba kolorované, no veľká väčšina bola ideologicky podfarbená, so snahou ukázať, ako sa v Trnave úspešne buduje socializmus. Najčastejšie bolo snímané historické, vtedy pomerne zanedbané centrum mesta a jeho postupné premeny. Nemohla chýbať dominanta Trnavy - mestská veža, ale aj ďalšie cenné budovy. V tých časoch vychádzali hlavne tzv. okienkové pohľadnice s viacerými zábermi aj na menej všedné či nečakané témy. Napríklad sa dala kúpiť pohľadnica s kúpaliskami a športovou halou, s novými sídliskami, s domom revolučného hnutia, z výskumného ústavu kukurice, spotrebného družstva Jednota, z priemyselných objektov či vtedy veľmi úspešného futbalového klubu Spartak, aj s podpismi hráčov. "dodal vydavateľ.Textom každú zo 160 pohľadníc doplnila Simona Jurčová." uviedla. Využívala rôzne zdroje informácií, v mnohom jej pomohol zdigitalizovaný archív fotografií TASR, ktorý sa nachádza na webe vtedy.tasr.sk.dodala Jurčová.