Kníhkupkyňa z Paríža. Žena, ktorá zmenila svet literatúry

Nemieni sa vzdať a ak by mala padnúť, tak so vztýčenou hlavou.

Kníhkupkyňa z Paríža .

Ťažko odolať pocitu, že Paríž je to pravé miesto.

Odkedy tam žila rodina Beachovcov, Sylvia sa tam pokúšala pätnásť rokov vrátiť. Jej otec Sylvester bol pastorom americkej cirkvi v Latinskej štvrti a ona, romantické dievča, sa nevedela nasýtiť Balzaca a cassouletu.

V roku 1919 si mladá Američanka Sylvia Beachová otvorí na tichej ulici v Paríži kníhkupectvo Shakespeare & Company, ktoré navždy zmení smerovanie svetovej literatúry. Nájdu u nej druhý domov mnohí významní spisovatelia zo stratenej generácie, ako napr. Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald či Gertrude Steinová. Vznikajú tu dôležité literárne spojenectvá. Hlboké priateľstvo sa vytvorí aj medzi ňou a írskym spisovateľom Jamesom Joyceom. Keď v USA zakážu Joyceov kontroverzný román Ulysses, práve ona mu ho pomôže vydať pod záštitou Shakespeare & Company.

Úspech Joyceovho románu však ohrozí budúcnosť jej milovaného kníhkupectva. Celý svet začína sužovať hospodárska kríza a mnoho Američanov sa rozhodne opustiť Paríž a vrátiť sa domov. Sylviu zasiahne osobná i finančná kríza medzivojnového obdobia, má zdravotné problémy, jej priateľstvá sú podrobené tvrdej skúške. Zblíži sa s Adrienne, ktorá jej pomáhala rozbiehať kníhkupectvo. Hoci odjakživa verila v tvorivú silu kníh a literatúry, teraz začína pochybovať, či kníhkupectvo bolo jej najšťastnejší životný krok.

Kníhkupkyňa z Paríža je nádherný historický román, tak trochu biografia o žene, ktorá milovala knihy a najšťastnejšia bola vo svete literatúry. Prostredie romantického Paríža, slávne kníhkupectvo, ktoré tam nájdete aj dnes, romantický homosexuálny vzťah Sylvie s Adrienne, svet kníh, spisovateľov... Určite vás budú baviť stretnutia so známymi spisovateľmi, lepšie spoznáte Jamesa Joyca . ako spisovateľa, aj ako človeka.

Kerri Maher vyštudovala výtvarné umenie na Kolumbijskej univerzite. Je autorka bestsellerov Kníhkupkyňa z Paríža, The Girl in White Gloves a The Kennedy Debutante. Pod pseudonymom Kerri Majors vydala publikáciu This Is Not a Writing Manual: Notes for the Young Writer in the Real World. So svojou dcérou a psom žije pri lese na západnom predmestí Bostonu.