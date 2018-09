Knihovníci z celého Slovenska sa zoznamovali s aktivitami pre seniorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiáš Foto: TASR/Pavol Remiáš

Vranov nad Topľou 21. septembra (TASR) – Knihovníci z celého Slovenska sa v piatok stretli v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou, aby sa zoznamovali s aktivitami pre seniorov, ktorých veľká časť pravidelne navštevuje tieto inštitúcie. Pozvanie prijali nielen knihovníci, ale aj riaditelia knižníc či sociálni pracovníci z rôznych zariadení, ktorí chceli vedieť, ako pracovať s touto skupinou obyvateľstva.Podľa lektorky workshopu Zlaty Houškovej, ktorá je členkou českého Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov, mnohé knižnice vedia, ako prilákať aktívnych seniorov, aby sa zúčastnili podujatí, ktoré pre nich pripravujú.poznamenala pre TASR.Druhou kategóriou sú ľudia uzatvorení v domácnostiach, ku ktorým je ťažko sa dostať. Jednou cestou sú médiá a druhou blízki, ktorí túto inštitúciu navštevujú a vedia im podať informáciu o tom, aké aktivity pre nich knižnica pripravuje.priblížila s tým, že je to zatiaľ v začiatkoch, rovnako ako integračné aktivity, ktoré sú založené na báze generačných stretnutí.spomenula s tým, že najťažšie je dať dokopy susediace generácie.Knihovníci podľa nej vedia, ako takéto aktivity robiť a mnohé z nich aj realizujú.vysvetlila svoju úlohu. S účastníkmi workshopu diskutovali o tom, aké majú seniori problémy, ako na ne môžu knižnice reagovať a o príkladoch dobrej praxe.Celoslovenský workshop o práci knižníc so seniormi pre knihovníkov vznikol v rámci projektu Komunitná knižnica, ktorou je už niekoľko rokov aj tá vranovská.priblížila pre TASR Marianna Majzlíková, ktorá je zodpovedná za podujatia v Hornozemplínskej knižnici. Spomenula tiež mozgové džogingy, počítačové kurzy, stretnutia so spisovateľmi či kurz nemeckého jazyka.uzavrela.