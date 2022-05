Knihovrátok vymení vaše knihy, ktoré už nečítate, za nové príbehy

Čitateľ na stránke zadá tituly, ktoré by rád posunul ďalej, a hneď sa dozvie, či a za akú sumu ich Martinus práve vykupuje.

Tieto knihy prinesie do ktoréhokoľvek kníhkupectva Martinus alebo pošle poštou či jednoducho cez najbližšiu pobočku Packety na náklady kníhkupectva Martinus.

Po prijatí kníh na sklad ich Martinusáci do pár dní skontrolujú a zákazník obratom získa elektronickú poukážku, ktorú môže ihneď uplatniť pri nákupe ďalších knižiek.



Knižky, ktoré niekomu stoja v polici, iní zháňajú







Medzi najžiadanejšie knižky patria aktuálne klasiky ako Nevedkove dobrodružstvá, Cesta do stredu Zeme alebo Slepačia polievka pre dušu. Tieto aj ďalšie obľúbené tituly sú vypredané a práve Knihovrátok môže byť spôsob, ako sa k nim môžu dostať ďalší čitatelia.







Knihomoľom záleží na osude ich kníh

25.5.2022 (Webnoviny.sk) -Až 41 % zákazníkov kníhkupectva Martinus uvádza, že najväčší dôvod, prečo knižky posúvajú do Knihovrátku, je nedostatok miesta v knižnici. Ďalších čitateľov motivuje, že získajú prostriedky na nové knihy (36 %) alebo chcú kúsky, ktoré už vlastnia, posunúť ďalším čitateľom (15 %). Viac ako 7 % čitateľov oceňuje ekologický aspekt služby.Knihovrátok funguje už vyše pol roka a doteraz sa cezeň Martinusu podarilo vykúpiť už viac ako 150-tisíc kníh. Celý postup je jednoduchý:"Chceli sme, aby bol systém výkupu cez Knihovrátok jednoduchý a férový," vysvetľuje Michal Meško, CEO spoločnosti Martinus. "Zákazníci najviac oceňujú, že sa vyhnú prácnemu nahadzovaniu inzerátov, foteniu, dohadovaniu s rôznymi kupcami či baleniu a posielaniu každej knihy zvlášť – o komplikáciách s platbou ani nehovoriac. Zásielku jednoducho odovzdajú v ktoromkoľvek kníhkupectve Martinus alebo pošlú do centrálneho skladu cez Packetu na náklady Martinusu. Veľkou výhodou tiež je, že nečakajú, kým sa knižka predá. Svoju odmenu vo forme poukážok získajú do pár dní po odoslaní knižiek a svoju knižnicu si tak môžu rovno doplniť o nové."Knihovrátok priebežne zisťuje reálny záujem o konkrétne tituly a tomu prispôsobuje výkupné kritériá. To je zároveň dôvod, prečo niekedy konkrétny titul v danom momente nevykupuje. "Nechceme, aby knižka niekde opäť stála, chceme príbehy posunúť ďalším čitateľom, ktorých potešia. Titul, ktorý momentálne nevykupujeme, však môže byť o pár týždňov veľmi žiadaný, a preto ho do výkupu pridáme," uzatvára Meško.Veľmi dobrú šancu na odkup majú aj knižky, ktoré sú vypredané a zákazníci Martinusu ich neúspešne zháňajú. Takmer polovica z kníh, ktoré zákazníci prostredníctvom Knihovrátku doteraz vymenili, boli práve vypredané tituly. Často v sklade nepobudli viac ako 24 hodín a hneď si našli nových majiteľov. Na Slovensku sa ani 20 minút "neohriala" čítaná knižka Moja sestra upírka 2: Supišupírske . V Česku, kde Knihovrátok funguje tiež, to boli napríklad Život a smrť & Stmívaní , legendárne Rychlé šípy Jaroslava Foglara alebo Dějiny Vietnamu 39 % zákazníkov Martinusu uvádza, že má doma knižky s novším dátumom vydania, ktoré by chceli posunúť ďalej. Čitateľom, ktorí sa rozhodnú urobiť si v knižnici miesto na nové, záleží na tom, ako skončia ich staré knižky. "Mala som doma dve knižky, ktoré som si vybrala, ale nesadli mi a nakoniec som ich ani nedočítala. Vedela som však, že sú kvalitné a že by iných čitateľov mohli osloviť. Obe som poslala cez Knihovrátok a získala som poukážku, za ktorú som mame kúpila darček k narodeninám," opisuje svoju skúsenosť zákazníčka Dominika."Celý proces odovzdania kníh do Knihovrátku je veľmi jednoduchý. Knižky som na webe Martinusu pridala do výkupného košíka a označila ich stav podľa toho, či boli ako nové, mierne opotrebované alebo poškodené. Po potvrdení objednávky som balíček priniesla do kníhkupectva, nadiktovala som kód, ktorý mi prišiel e-mailom, a o všetko ostatné sa postaral kníhkupec. O pár dní mi prišla na e-mail poukážka, ktorá mala ešte vyššiu hodnotu, ako som čakala. Jedna z knižiek, ktorú som do výkupu poslala, bola preradená do lepšieho stavu," vysvetľuje zákazníčka Kristína. Knihy, o ktorých vedela, že ich už nebude čítať, sa rozhodla vymeniť, aby si v knižnici urobila miesto na nové tituly.Ak máte doma knižky, ktoré by mohli potešiť niekoho ďalšieho a vám uvoľniť miesto na nové príbehy, vymeňte ich cez Knihovrátok aj vy. Celý postup nájdete webe Martinusu.