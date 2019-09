Knihu F. Kuliseva v Monaku dostali hviezdy bojujúce za záchranu morí

Filip Kulisev na krste knihy s ministrom Miroslavom Lajčákom. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Monacké knieža Albert II. otvoril výstavu fotografa F. Kuliseva. Foto: Archív F. Kuliseva Foto: Archív F. Kuliseva

Bratislava/Monte Carlo 27. septembra (TASR) - Významné charitatívne podujatie venované boju proti dôsledkom zmeny klímy v oceánoch - Monte Carlo Gala for the Global Ocean, malo v tomto roku aj slovenskú stopu. Fotograf Filip Kulisev venoval všetkým účastníkom svoju novú knihu Polárna planéta s predslovom hostiteľa podujatia monackého kniežaťa Alberta II.napísal Albert II., ktorý podporuje prostredníctvom svojej nadácie viac ako 470 projektov s alokáciou 55 miliónov eur zameraných na ochranu oceánov.dodal.Hlavným hosťom tohtoročného galavečera bol hollywoodsky režisér a herec Robert Redford.uviedol pre TASR Kulisev, ktorý pre hostiteľa podujatia Alberta II. a Roberta Redforda pripravil exkluzívnu verziu knižnej novinky.ozrejmil fotograf, ktorého zábery zo Severného pólu sa premietali počas slávnostného večera.Monte Carlo Gala for the Global Ocean je tradične prehliadkou mnohých hollywoodskych hviezd. Podujatie uvádzali Uma Thurman, Nicole Kidman a Andy Garcia. Jeho súčasťou je slávnostná večera a hudobný večer, kde ako hostia vystúpili Andrea Bocelli, Gwen Stefani a Kool and the Gang. Všetci dostali knihu Polárna planéta a teda možnosť spoznať tvorbu slovenského umelca.Na tohtoročnej charitatívnej dražbe za účasti 800 hostí sa vyzbieralo 26 miliónov eur. V ponuke bolo 36 položiek, zastúpené bolo moderné umenie, exkluzívne značky áut i zaujímavé podujatia, ako je účasť na polárnej expedícií v spoločnosti Alberta II., možnosť kormidlovať najväčší atómový ľadoborec na svete, golfový zápas s Andym Garciou, privátne vystúpenie Andreu Bocelliho, pátranie v tajných archívoch geniálneho vedca Nikolu Teslu či súkromné večere na zámku Versailles a na Eiffelovej veži, ktoré pri tejto príležitosti uzavrú.Prostredníctvom výťažku aukcie podporí Nadácia Alberta II. projekty v oblasti rozširovania ochrany oceánov a ohrozených živočíšnych druhov, boja proti ich acidifikácii, škodlivým vplyvom klimatickej zmeny a rozširovaniu znečistenia plastovým odpadom.