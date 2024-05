Koalícia a opozícia sa dokázali zjednotiť a podporiť spoločné uznesenie, uviedol predseda SaS Gröhling (video+foto)

Kľudná a konštruktívna diskusia

Atentát z politických motívov

21.5.2024 (SITA.sk) - Koalícia a opozícia sa dokázali zjednotiť a podporiť spoločné uznesenie. Uviedol to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v reakcii na prijatie uznesenia k atentátu na predsedu vlády Smer-SD ).Koalícia a opozícia sa dokázala podľa jeho slov zjednotiť, a to aj napriek neúspešnému pokusu zo strany novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho Hlas-SD ) a prezidentky Zuzany Čaputovej dostať celú koalíciu a opozíciu za jeden stôl.Gröhling za stranu SaS uviedol, že sa odmietajú hádať, prekrikovať a urážať, a že majú v pláne pokračovať v rokovaniach v Národnej rade SR vecným, slušným a odborným spôsobom a súčasne aj kriticky.„Sme pripravení tlmiť vášne medzi niektorými politikmi v rámci koalície a opozície a byť aj zmierovateľmi v rámci vzťahov, ktoré môžu nastať v rámci rokovania parlamentu. S takýmito postojmi sme prišli aj na dnešné grémium, a tento postoj sme prezentovali aj opozičným a koaličným partnerom. Postoj je taký, že odsudzujeme atentát na Roberta Fica," uviedol predseda SaS s vierou, že od tohto dňa bude parlament fungovať slušne a bude miestom, kde už sa poslanci nebudú hádať.„Celá diskusia v rámci grémia bola kľudná a veľmi konštruktívna," uzavrel Gröhling s tým, že zazneli aj slová ospravedlnenia a zmierenia či konštruktívnej kritiky. Poslanci jednohlasne prijali uznesenie k atentátu na predsedu vlády, ktorý sa stal v stredu 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej.Prijatím uznesenia poslanci „so zdesením a hlbokým znepokojením prijali správu o atentáte na predsedu vlády Fica, ktorý bol zjavne spáchaný z politických motívov a zaslúži si to najostrejšie odsúdenie". Súčasne odmietli násilie a osobitne násilie, ktoré atentátnik spáchal preto, že má iný politický postoj, aký prezentuje slovenská vláda.Odobrením uznesenia plénum vyzvalo všetky politické subjekty, médiá či mimovládky, aby rešpektovali výsledky demokratických volieb a nešírili nenávisť voči Ficovej vláde, či iným legitímne zvoleným ústavným činiteľom a verejne činným osobám. Ich výsledkom totiž môžu byť aj takéto nenávistné trestné činy.Poslanci apelujú aj na zmiernenie napätia v spoločnosti a zastavenie nenávistnej rétoriky. Poslanci prijatím uznesenia povzbudzujú vládu k prijatiu adekvátnych bezpečnostných opatrení, ktoré v budúcnosti zabránia ďalším násilným politickým útokom.