Koalícia bude po vylúčení poslancov Hlasu čeliť ešte väčším problémom, myslí si politológ. Môže za to aj Šutaj Eštok

Politický obchod

Preferencie Hlasu klesajú

25.1.2025 (SITA.sk) - Je možné, že vládna koalícia bude mať po vylúčení poslancov z Hlasu-SD ešte väčšie problémy, ako už má. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak „Ak sa k tomu pridá ešte problém s huliakovcami, môže síce koalícia vládnuť, ale bude mať problém pri otváraní schôdzí Národnej rady, chaos v štáte sa bude ešte viac prehlbovať a preferencie vládnych strán budú klesať,“ uviedol.Politológ skôr očakával, že štyria poslanci Samuel Migaľ Roman Malatinec opustia poslanecký klub Hlasu sami, nakoniec strana vylúčila zo svojich radov dvoch z nich – Migaľa a Šalitroša. Zvyšným dvom ponúkla možnosť zostať v strane. Tí sa zatiaľ k tomu nevyjadrili.Predseda strany Matúš Šutaj Eštok povedal, že Migaľa a Šalitroša vylúčili, pretože stranu vydierali a chceli pre seba významné funkcie.Samuel Migaľ už dlhší čas kritizoval, že Hlas sa začal meniť na Smer. Podľa politológa je zrejmé, že sa v súčasnej vládnej koalícii necítil komfortne.„Migaľ vyšiel z novinárskeho prostredia, možno by sa do neho niekedy rád vrátil, ale pokiaľ by podporoval niektoré kroky Roberta Fica a jeho verbálne ataky, ktoré sú aj na novinárov - a aj mlčaním sa dá niečo podporovať - tak to určite nie je niečo, čo by chcel mal vo svojom životopise zapísané,“ poukázal.Dodal, že ak by poslanci Hlasu získali významné posty, veľmi skoro by sa im takýto „obchod“ vrátil v oblasti podpory verejnej mienky a ich kariérnej budúcnosti.Koziak poukazuje na to, že preferencie Hlasu klesajú, a nie je to spôsobené len konsolidačným balíčkom vlády, ale aj spôsobom politiky a komunikácie predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka.„Predseda Hlasu začína ašpirovať na to, aby bol pripodobnený Andrejovi Dankovi, čo sa týka serióznosti vnímania. Keď o politikovi začínajú kolovať vtipy, je to začiatok jeho konca, vždy to tak bolo a o Matúšovi Šutajovi Eštokovi už je množstvo vtipov. Má našliapnuté byť druhým Andrejom Dankom,“ myslí si politológ.Očakáva, že nespokojnosť u členov Hlasu bude postupne rásť a je možné aj to, že budú tlačiť aj na zmenu vedenia, ktoré by stranu viac odlíšilo od Smeru a správalo by sa svojbytnejšie v rámci vládnej koalície.„To, čo robí Matúš Šutaj Eštok, je totiž lacnou kópiou Roberta Fica, a nie som prvý, kto to takto vidí,“ skonštatoval Koziak.