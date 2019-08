Koalícia chce na Koaličnej rade rokovať o reforme nemocníc

Na snímke zľava predseda SNS Andrej Danko, premiér SR Robert Fico (SMER-SD) a predseda Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) - Most-Híd trvá na premyslenej a obsiahlej reforme nemocníc, do Ústavy SR ju však nechce. SNS opakuje, že rušenie nemocníc odmieta. O reforme, ktorú vláda zatiaľ neschválila, má hovoriť Koaličná rada. SNS verí, že si Smer-SD a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) vyriešia svoje rozdielne postoje k reforme. Vyplýva to z vyjadrení strán.SNS je prekvapená nejednotným postojom ministerky zdravotníctva a Smeru.uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.Rokovať chce aj Most-Híd.povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.Opozičné hnutie Sme rodina vládnu koalíciu za situáciu okolo reformy nemocníc kritizuje.informoval tlačový odbor hnutia.Vláda zatiaľ reformu zdravotníctva, tzv. stratifikáciu, neschválila. Téma reformy však uzatvorená nie je. Kalavská sa ešte má pokúsiť nájsť široký konsenzus s politickými stranami, ktorý je nevyhnutný na prijatie takejto reformy. Čas má do konca septembra. Ministerka návrh reformy pôvodne predložila ako novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.Predseda strany Smer-SD dal šéfke rezortu podmienku, že takáto zmena sa musí realizovať formou ústavného zákona. Kalavská povedala, že to neurobí, predložila pôvodný návrh. Fico Kalavskej tiež odkázal, že ak jej návrh neprejde, mala by uvažovať nad svojou politickou budúcnosťou, a zopakoval, že Smer-SD reformu v podobe obyčajného zákona nepodporí.