Koalícia chce podľa Nicholsonovej cenzúru médií,Farkašovský to odmieta

Bratislava 28. apríla (TASR) - Hlavnou úlohou novinárov je podľa poslanca SNS Karola Farkašovského informovať. Dodáva, že sloboda médií nemôže byť bezmedzná. Farkašovský hovoril v diskusnej relácii televízie TA3 V politike o slobode novinárov a o novele tlačového zákona, ktorá má opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) právnu normu odmieta, hovorí o snahe koalície cenzurovať médiá. Farkašovský to odmieta.vyhlásila Ďuriš Nicholsonová. Právo na odpoveď pre politikov je podľa poslankyne zbytočné, politici majú totiž, ako tvrdí, dosť prostriedkov, ako sa brániť voči nepravdám v médiách.povedala s tým, že zákon je absurdný. Umožní podľa nej politikom zahlcovať médiá rôznymi odpoveďami. Ďuriš Nicholsonová tiež kritizuje likvidačné pokuty pre médiá. Poslankyňa verí, že ak zákon prejde, po voľbách prídu zodpovedné strany, ktoré ho zrušia.Farkašovský zdôrazňuje, že médiá nemajú uvádzať nepravdy a novelizáciu zákona obhajuje aj tým, že treba prevenciu. Odmieta invektívy politikov voči médiám, ale tiež urážky zo strany médií voči politikom. "vyhlásil.Rovnako vyčítal novinárom, že sa na tlačových konferenciách pýtajú aj otázky, ktoré sa netýkajú témy konferencie.uviedol. Rovnako sa sťažoval na to, že médiá napríklad z rokovania parlamentu radšej zverejnia 'pikošku z rokovania' ako samotnú tému zasadnutia.Farkašovský jasne nepovedal, či už je SNS naisto rozhodnutá podporiť novelu tlačového zákona. Stopercentné rozhodnutie bude podľa neho až pri hlasovaní v parlamente. Poslanec si zároveň myslí, že Slovensko by potrebovalo jeden nový komplexný mediálny zákon, ktorý bude zastrešovať všetky médiá aj sociálne siete.