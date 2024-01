Koalícia chystá amnestiu pre páchateľov trestných činov proti životnému prostrediu, upozorňujú Demokrati

Paralýza trestných stíhaní

Skokové zvýšenie agendy

Dohodli sa na spolupráci

8.1.2024 (SITA.sk) - Koalícia chystá amnestiu pre páchateľov trestných činov proti životnému prostrediu. Uviedla to strana Demokrati v reakcii na to, že minister životného prostredia Tomáš Taraba SNS ) a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ohlásili užšiu spoluprácu rezortov pri odhaľovaní environmentálnej kriminality.Podľa Demokratov však predkladajú v tejto súvislosti v parlamente návrhy, ktoré sú škandalózne a spôsobia podľa nich katastrofu pri stíhaní poškodzovania životného prostredia.„Sú výhodné len pre páchateľov trestných činov proti životnému prostrediu," vyhlásili Demokrati a vyzvali poslancov, aby pre svoje subjektívne záujmy nespôsobili katastrofu pri stíhaní poškodzovania životného prostredia a nevychádzali v ústrety páchateľom.Člen predsedníctva strany Demokrati Michal Kiča sa vyjadril, že zmeny sadzieb a hraníc trestnosti, ktoré sú súčasťou novely zákona bez odbornej diskusie znamenajú paralýzu trestných stíhaní pre poškodzovanie životného prostredia.Podľa Kiču sú veľmi benevolentné pre páchateľov. Ako Kiča ďalej vysvetlil, podľa návrhov, o ktorých parlament začal rokovať, by sa odhadom skoro polovica všetkých prípadov dostala z kategórie trestných činov proti životnému prostrediu len do kategórie priestupkov.„Napríklad, za rozsiahly nelegálny výrub drevín v spoločenskej hodnote 33-tisíc eur, v ktorom aktuálne hrozí páchateľovi nepodmienečný trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, by mohol po novom dostať pokojne pokutu rádovo v stovkách euro, najviac do 9.958,17 eura," priblížil Kiča a súčasne upozornil aj na to, že vláda navrhuje absurdné úpravy zákonov.„Kým úmyselné usmrtenie 17 ohrozených výrov skalných bude len priestupok, prisvojenie si jedného zrazeného zajaca, ktoré sú mimochodom premnožené, bude aj naďalej trestným činom pytliactva,” zdôraznil Kiča.Ako Demokrati ďalej upozornili, takéto zmeny v trestnej politike predstavujú aj skokové zvýšenie vybavovanej agendy zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov, ktoré však nie sú podporené finančným ani personálnym zabezpečením, čo spôsobí paralýzu trestných konaní a konaní o priestupkoch a správnych deliktoch.Tieto zmeny majú podľa návrhu naviac platiť aj retroaktívne. Zmena hraníc trestnosti pre vybrané trestné činy proti životnému prostrediu totiž spôsobí, že desiatky ak nie stovky už aktuálne prebiehajúcich trestných stíhaní bude musieť byť zastavených a vec postúpená ako priestupok alebo iný správny delikt na správne konanie, navyše, so smiešnymi trestami.Podľa Kiču je to motivovaním páchateľov k poškodzovaniu životného prostredia a dôjde k amnestovaniu už stíhaných páchateľov.Taraba sa dohodol so Šutajom Eštokom na užšej spolupráci. Ministri o tom informovali na pondelkovej tlačovej besede.Ministri hovorili o zrýchlení práce enviropolície a o šetrení verejných zdrojov, ktoré s tým súvisí.Témou boli aj efektívnejšie postupy pri odhaľovaní environmentálnych záťaží či nastavenie krízového manažmentu pri eliminácii medveďov.