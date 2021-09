Koalícia hodila do Dunaja 600-tisíc podpisov, Pellegrinimu sa rozplynula akákoľvek nádej o konaní referenda (video)

Referendum by bolo úspešné

Chýba im desať podpisov

23.9.2021 (Webnoviny.sk) - Všetky legálne a zákonné snahy o vypísanie referenda o predčasných parlamentných voľbách boli vládnou koalíciou zmarené.Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal líder strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini s tým, že akákoľvek nádej o konaní referenda sa rozplynula a 600-tisíc podpisov občanov „hodila koalícia do Dunaja".„Koalícia si uvedomila, že referendum by bolo po rokoch úspešné a ľudia by ich hnali z funkcií preč. Preto prijali kroky, aby referendum nebolo vyhlásené a snažia sa čo najdlhšie udržať na svojich postoch," myslí si Pellegrini.V strane Hlas-SD preto budú podľa jeho slov robiť všetko pre to, aby sa táto vláda čo najskôr „porúčala do zabudnutia".Pellegrini verí, že nezaradení poslanci a členovia Hlasu-SD získajú desať chýbajúcich podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú vysloviť nedôveru celej vláde.Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) 21. septembra vyhlásila, že dodá Hlasu-SD všetkých 26 podpisov na zvolanie tejto schôdze. Pellegrini dnes na tlačovej konferencii ozrejmil, že sa tak zatiaľ nestalo. Nateraz majú dodané podpisy od poslancov za stranu Republika a od nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu.