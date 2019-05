Na snímke predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 6. mája (TASR) - Koalícia má ambíciu zvoliť čo najviac kandidátov na ústavných sudcov. Dohoda na menách ešte nie je, partneri sa dohadujú. Potvrdil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár.povedal Bugár. Ambíciu zvoliť čo najviac mien potvrdil aj predseda klubu Mosta-Híd Tibor Bastrnák. Viacerí predstavitelia koalície už minulý týždeň naznačovali, že koalícia by mohla zvoliť desiatku kandidátov, ktorí chýbajú.Bastrnák však pripomína, že prezident SR Andrej Kiska z doterajších ôsmich kandidátov vymenoval len troch. Je preto podľa Bastrnáka otázne, koľko mien vlastne má parlament ešte poslať hlave štátu.Poslanci by mali kandidátov voliť 21. mája podvečer. Pôjde už o tretiu voľbu. V prvej nezvolili nikoho, v druhej ôsmich kandidátov. Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu (ÚS) SR. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana. Na ÚS sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.Koaličná rada hovorila podľa Bugára aj o otázke hrania cudzej štátnej hymny. Most-Híd zopakoval, že prelomenie prezidentovho veta nepodporí. Ak zákon z dielne SNS týkajúci sa hrania hymny prejde, parlament bude v zrýchlenom režime prijímať úpravu Mosta-Híd, ktorá má zákaz hrania zrušiť. Pokiaľ parlament veto neprelomí, zostane platný súčasný zákon.