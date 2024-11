25.11.2024 (SITA.sk) - Medzinárodná koalícia na nákup dronov pre Ukrajinu plánuje do konca tohto roka vyzbierať 1,8 miliardy eur. Uviedol to v pondelok ukrajinský minister obrany Rustem Umerov , informuje spravodajský web Kyiv Independent.„Toto rozhodnutie umožní Ukrajine posilniť technologickú prevahu na bojisku a efektívnejšie ničiť nepriateľa,“ uviedol Umerov. Koalícia, ktorú spoločne vedú Veľká Británia a Lotyšsko, vznikla v januári s cieľom posilniť ukrajinský arzenál dronov, ktoré sa na bojisku stali kľúčovou zbraňou. Ku koncu novembra sa k iniciatíve pripojilo takmer 20 krajín.Riga tento rok na drony pre Ukrajinu vyčlení 20 miliónov eur. Umerov nekonkretizoval, koľko peňazí prispejú ostatné krajiny zapojené do koalície. Ukrajina tiež pracuje na rozšírení domácej výroby s cieľom vyprodukovať za tento rok aspoň milión dronov.Kyjev využíva drony s dlhým doletom na útoky hlboko na ruské územie, pričom sa zameriava na vojenskú infraštruktúru, ako sú letiská a logistika, ako aj ropné rafinérie a sklady.