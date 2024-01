Koalícia navrhuje, aby sa zvýšil počet členov Dozornej komisie Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu

21.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci strán Smer - sociálna demokracia Slovenskej národnej strany navrhujú zvýšiť počet členov Dozornej komisie Fondu na podporu umenia z pôvodných troch na päť členov. Taktiež sa na radu fondu prenesie nová kompetencia, a to voliť a odvolávať nových dvoch členov komisie. Meniť sa tak bude zákon o Fonde na podporu umenia a zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. V súvislosti so zvýšením počtu členov dozornej komisie chcú koaliční poslanci upraviť aj zákon o Audiovizuálnom fonde. Zákonodarcovia navrhujú, aby sa z terajších troch členov zvýšil ich počet na päť. Dôvodom je posilnenie kontrolnej právomoci štátu vo fonde.„Návrh zákona zvyšuje počet členov, ktorých priamo menuje minister kultúry a zavádza menovanie jedného člena dozornej komisie na návrh ministra financií," píše sa v predloženom materiáli.V prechodnom ustanovení poslanci zároveň navrhujú, aby „doterajším členom dozornej komisie neplynuli nové funkčné obdobia, ale aby svoju funkciu vykonávali až do skončenia svojho členstva v dozornej komisii, to znamená napr. do riadneho uplynutia ich funkčného obdobia".