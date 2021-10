Koalícia neotvorí smerákom mimoriadnu schôdzu o ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Zbytočná schôdza

Stretnutie Korčoka so Szijjartóom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 - Mimoriadna schôdza parlamentu o ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy by sa nemala uskutočniť. V koalícii nie je vôľa spustiť schôdzu, ktorú iniciovala opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD). Agentúre SITA to povedal Peter Pčolinský, predseda poslaneckého klubu Sme rodina.„Koaličné strany nechcú schôdzu s týmto programom otvárať. Je to úplne zbytočná schôdza, ministerstvo zahraničných vecí v tejto veci koná,“ uviedol Pčolinský.To znamená, že vládna poslanecká väčšina program schôdze pravdepodobne neschváli. Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze v pondelok 11. októbra.Schôdza sa musí konať do siedmich dní. Predseda parlamentu by ju mal zvolať na štvrtok 14. októbra.Opozičná strana tvrdí, že narastajú pokusy zahraničných subjektov vrátane iných štátov nadobúdať vlastníctvo k významným častiam slovenskej pôdy. Líder Smeru-SD Robert Fico nedávno uviedol, že Maďarsko skupuje na Slovensku nehnuteľnosti a môže chystať aj nákup slovenských pozemkov.V tejto veci minulý týždeň hovoril minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) s maďarským šéfom diplomacie Pétrom Szijjartóom.Podľa Korčoka by sa o niektorých krokoch maďarskej strany nemalo Slovensko dozvedať z médií. Minister spomenul napríklad nákupy budov Maďarskom v Košiciach či špeciálny maďarský fond, ktorý má nakupovať pôdu v krajinách strednej Európy.