Koalícia ničí spojenectvo s Českou republikou, tvrdí Remišová pri príležitosti 106. výročia ČSR

Vláda znemožnila spoločné rokovania

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28. október ako štátny sviatok

Vytvorenie československého štátu

28.10.2024 (SITA.sk) - Súčasná vládna koalícia ničí spojenectvo Slovenska s Českou replikou. Tvrdí to poslankyňa parlamentu a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti dnešného 106. výročia vzniku Československa.„Symbolom úzkej spolupráce boli spoločné rokovania vlád Českej a Slovenskej republiky, ktoré však táto vládna koalícia svojou politikou deštrukcie právneho štátu a adorovaním Putinovho režimu znemožnila,“ uviedla. Podľa poslankyne je o to dôležitejšie, aby sme aj napriek nepriaznivej politickej situácii presadzovali atmosféru spolupráce, slobody a súdržnosti, ktorá bola hnacou silou nášho sebaurčenia a vzniku spoločného štátu.„V súčasnosti, keď sa stretávame s falošným vlastenectvom politických extrémistov a konšpirátorov, je dôležité pripomenúť si hodnoty, na ktorých bola prvá republika postavená – sloboda, rovnosť a spravodlivosť pre všetkých. Tieto princípy sú dnes viac ako kedykoľvek potrebné, aby sme čelili rozdeľovaniu a manipuláciám, ktoré ohrozujú demokraciu a rozvracajú našu spoločnosť,“ povedala Remišová.Ako pripomenula, v roku 2020 presadili návrhom zákona, na ktorom sa podieľala podpredsedníčka strany Za ľudí Viera Leščáková a poslanci z hnutia Slovensko , aby sa 28. október stal štátnym sviatkom, keďže bez vzniku Československa by zrejme nevzniklo ani samostatné Slovensko.„Vďaka spolužitiu s Čechmi je dnes naše kultúrne bohatstvo rozmanitejšie a napriek nášmu pokojnému rozdeleniu sú si naše dva národy mimoriadne blízke,“ zhodnotila Remišová.Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte schvaľovala Clevelendská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote.Rakúsko-uhorská vláda odoslala 27. októbra 1918 vláde USA nótu, v ktorej oznámila, že prijíma mierové podmienky, čo znamenalo zánik habsburskej monarchie. Predstavitelia Národného výboru československého, ktorý sa vyhlásil za zákonodarný zbor, schválili zákon o vytvorení československého štátu 28. októbra 1918.Nezávisle od týchto udalostí sa už nasledujúci deň v budove banky Tatra v Turčianskom Svätom Martine stretlo vyše 200 slovenských národných a politických činiteľov z celého Slovenska. Slovenská národná rada sa 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine prijatím Deklarácie slovenského národa prihlásila k novému štátu - Československej republike. Tzv. Martinská deklarácia žiadala právo na sebaurčenie Slovákov na základe ich úplnej nezávislosti a vyjadrila vôľu slovenského ľudu žiť v spoločnom štáte s českým národom. Prvá republika trvala do Mníchovskej dohody v roku 1938.