Koalícia plánuje predĺžiť lehotu na uplatnenie predkupného práva štátu pri kúpe národnej kultúrnej pamiatky

27.1.2024 (SITA.sk) - Koaliční poslanci strán Smer – sociálna demokracia Slovenskej národnej strany plánujú predĺžiť doterajšiu lehotu na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky. Lehota by sa prijatím novely zákona o ochrane pamiatkového fondu mala predĺžiť z 30 na 60 dní.„Dôvodom je potreba náležitého časového priestoru na posúdenie, či nadobudnutie ponúkanej kultúrnej pamiatky má pre štát opodstatnený význam nielen z pohľadu ochrany pamiatkového fondu, ale tiež z pohľadu účelnosti a efektívnosti jej ďalšieho využitia pri plnení úloh štátu," uvádzajú poslanci v materiáli predloženom do parlamentu.Zároveň navrhujú, aby pri ponukách štátu na odkúpenie kultúrnej pamiatky, ktoré budú štátu doručené do konca mája tohto roku, platila terajšia lehota 30 dní na prijatie ponuky.