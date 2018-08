Koalícia pod velením Saudskej Arábie vyšetrí útok na školský autobus

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 10. augusta (TASR) - Koalícia pod vedením Saudskej Arábie prešetrí štvrtkový letecký útok na autobus v Jemene, pri ktorom zahynuli desiatky ľudí. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne zdroje.Najmenej 51 osôb vrátane detí prišlo o život pri útoku, ktorý zasiahol školský autobus na trhovisku v provincii Sáda na severe krajiny, uvádza Medzinárodný výbor Červeného kríža. Zo zodpovednosti za incident vinia jemenskí povstaleckí húsíovia podporovaní Iránom vojenskú koalíciu pod velením Saudskej Arábie.Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyzval na nezávislé vyšetrenie tohto prípadu.uviedol pre saudskoarabskú štátnu tlačovú agentúru SPA nemenovaný predstaviteľ koalície.Medzi zabitými civilistami bolo 40 detí do 15 rokov, pričom táto bilancia nie je ešte konečná, keďže niekoľko osôb je stále nezvestných, tvrdia húsijské zdroje. Zranenia utrpelo najmenej 43 ďalších osôb. Autobus v čase vzdušného útoku viezol žiakov do letnej školy. Sáda je povstaleckou baštou ležiacou na hraniciach so Saudskou Arábiou.Koalícia potvrdila, že tam vykonala nálet, ktorého cieľom mali byť húsiovia ostreľujúci územie Saudskej Arábie. Jemen, jedna z najchudobnejších krajín arabského sveta, je už takmer štyri roky vtiahnutá do zničujúceho mocenského zápasu medzi vládnymi silami podporovanými Rijádom a húsijskými povstalcami.