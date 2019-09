Koalícia: Poslanci, ktorí chceli mimoriadnu schôdzu, na ňu majú prísť

Na snímke zľava minister životného prostredia SR László Sólymos a podpredseda NR SR Béla Bugár (obidvaja Most-Híd) 9. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. septembra (TASR) - Poslanci, ktorí sa podpíšu pod zvolanie mimoriadnej schôdze, by na ňu mali prísť. Na ďalší neúspešný pokus otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej chcela opozícia odvolať premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), tak reagovali podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), ako aj poslanec parlamentu Jaroslav Baška (Smer-SD). Plénum v pondelok opäť nebolo uznášaniaschopné.okomentoval Baška neúspešný pokus o otvorenie schôdze.Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi zaradil predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) ako posledný bod riadnej schôdze.doplnil Baška.reagoval Sólymos pred novinármi. Za obštrukciu zo strany vládnej koalície by to podľa vlastných slov bral vtedy, ak by boli vzťahy medzi opozíciou a koalíciou korektné.Riadne zasadnutie parlamentu začne v utorok 10. septembra. Na nej má plénum ako posledný bod prerokovať návrh na vyslovenie nedôvery Pellegrinimu.Pôvodne sa mal predseda vlády pred poslancov postaviť v piatok (6. 9.), ani vtedy sa pre neúčasť viacerých zákonodarcov schôdzu ani po prestávke nepodarilo otvoriť. Bod programu presunuli na pondelok, keď ho napokon opäť presunuli.Premiéra chce o kreslo pripraviť opozícia. Dôvodom je, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, čo sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Vláda s odvolaním nesúhlasí, Jankovská medzičasom vo funkcii skončila.