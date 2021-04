Koalícia predloží vlastný návrh pomoci rodinám počas pandémie, Sulík avizuje vznik pracovnej skupiny

Potrebná je dohoda celej koalície

Mnohé rodiny pre pandémiu trpia

Sme rodina podporí návrh

14.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia predloží vlastný návrh na pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi. Po rokovaní vlády to povedal predseda SaS Richard Sulík . Avizoval vznik pracovnej skupiny, do ktorej pošlú svojho zástupcu aj liberáli.Podľa neho by sa mal návrh doladiť tak, aby sa peniaze nevyplácali plošne všetkým rodinám s nezaopatrenými deťmi, ale len tým, ktoré to najviac potrebujú.„Predpokladám, že takýto návrh aj schválime," povedal. Podľa Sulíka je však potrebná dohoda celej koalície. „Počkáme si na prvé výsledky pracovnej skupiny," dodal šéf SaS.Strana Hlas-SD navrhuje, aby štát pre negatívne dôsledky pandémie odškodnil rodiny jednorazovým mimoriadnym prídavkom na dieťa v sume 300 eur. Na pondelkovej tlačovej besede to povedal predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini Podľa neho by malo 660-tisíc slovenským rodinám s nezaopatrenými deťmi smerovať zhruba 300 až 330 miliónov eur. Prídavok na dieťa vypláca štát rodičom nezaopatrených detí do 25 rokov ich veku. Takýto legislatívny návrh predložia predstavitelia strany do parlamentu ešte tento týždeň.Bývalý premiér by uvítal, keby si tento návrh osvojila vláda a predložila ho do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Slovenské rodiny totiž podľa neho pre pandémiu trpia. Pre zatvorené škôlky a školy museli rodičia na seba prevziať vzdelávanie detí a zabezpečiť im technické vybavenie na vzdelávanie z domu. „Mnohé mesiace žijú rodiny zo zníženého príjmu," povedal. Rodičia boli podľa expremiéra z donútenia povinní zostať s deťmi doma na pandemickej OČR „Keďže kladieme veľký dôraz na efektívne narábanie s verejnými prostriedkami, podporíme len návrhy, ktoré prejdú poctivou odbornou debatou," uviedol v pondelok v reakcii na návrh strany Hlas-SD pre agentúru SITA Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia OĽaNO Koaličná strana Sme rodina , z ktorej pochádza aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak , podľa pondelkovej reakcie jej tlačového oddelenia pre agentúru SITA návrh strany Hlas-SD podporí. „A podporíme každý návrh, ktorý má pomôcť ľuďom bez ohľadu na to, kto ho predkladá," informovala strana.