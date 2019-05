Koalícia pripúšťa zmeny v návrhu o povinnej predškolskej dochádzke

Na archívnej snímke pohľad na rokovaciu sálu NR SR. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Koaliční poslanci sú pripravení rokovať o návrhu na povinnú predškolskú dochádzku pre päťročné deti so všetkými relevantnými organizáciami, s opozíciou a pripúšťajú aj zmeny vrátane posunutia účinnosti zákona o rok. Uviedol to predseda parlamentného školského výboru Ľubomír Petrák zo Smeru-SD.uviedol v diskusii v pléne.Ak sa v procese diskusií ukáže, že existujú predovšetkým kapacitné problémy v niektorých regiónoch, podľa Petráka sú predkladatelia návrhu pripravení posunúť účinnosť zákona o rok.Opozícia návrh kritizuje. Poukazuje najmä na chýbajúce škôlky a miesta v nich, tiež na nedostatok učiteliek. Prekáža jej aj to, že návrh priniesli poslanci a nie ministerstvo školstva. Opozícia hovorí o nesystémovom opatrení a žiada návrh stiahnuť. Petrák nesúhlasí s tým, že nič nie je pripravené. Hovorí, že koalícia pripravila kapacity aj financie, teraz chce spustiť zákon.Koalícia v novele zákona o výchove a vzdelávaní navrhuje, aby predprimárne vzdelávanie v materských školách bolo pre päťročné deti povinné. Právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desiatich rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok.Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2020, pričom dosah na rozpočet by mal vtedy dosiahnuť 15.744.846 eur.